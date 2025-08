AfroBasket féminin : le Soudan du Sud prive le Sénégal du bronze

Au terme d’un match haletant (66-65), les Bright Starlets décrochent leur première médaille continentale tandis que les Lionnes voient leurs rêves de podium s’envoler à quelques secondes de la fin. Une victoire qui marque l’entrée fracassante du plus jeune pays d’Afrique dans l’élite du basketball féminin continental.

Dans un scénario digne d’un film de Nollywood, le Soudan du Sud a décroché dimanche sa toute première médaille dans une compétition continentale majeure en battant le Sénégal d’un petit point (66-65) lors du match pour la 3ème place de l’AfroBasket féminin 2025 au Palais des Sports de Treichville à Abidjan.

Un parcours de rêve pour une équipe débutante

Cette médaille de bronze couronne un parcours absolument remarquable pour les Bright Starlets, qui participaient pour la première fois de leur histoire à l’AfroBasket féminin. Qualifiées grâce à une wild card après avoir terminé troisièmes des éliminatoires de la Zone 5, les Sud-Soudanaises ont créé la sensation tout au long du tournoi.

Après deux défaites en phase de groupes, l’équipe dirigée par Alberto Antuna a réalisé l’exploit de battre successivement l’Égypte (75-65) et l’Ouganda (69-68) pour atteindre les demi-finales, où elle s’est inclinée de peu face au Mali.

Le match pour la médaille de bronze contre le Sénégal a tenu toutes ses promesses. Les Lionnes sénégalaises, habituées aux podiums continentaux avec leurs 11 titres africains, ont vécu un véritable cauchemar en première période, comme cela avait déjà été le cas en demi-finale face au Nigeria.

Un début catastrophique pour le Sénégal

Le premier quart-temps a été à sens unique. Nerveuses et en difficulté défensive, les Sénégalaises ont concédé un lourd 26-10 d’entrée. Le Soudan du Sud, porté par une attaque incisive et une défense compacte, a su exploiter les pertes de balle adverses et les approximations au tir pour creuser un écart considérable.

Mais les Lionnes n’ont pas dit leur dernier mot. Plus agressives dans la raquette et plus appliquées en transition, elles ont amorcé leur remontée et ont même pris l’avantage à quelques secondes de la fin. Cependant, les Bright Stars se sont accrochées avec une détermination remarquable.

Le moment décisif est survenu dans les dernières secondes. Menant 65-65, le Sénégal a vu Victorine Thiaw rater deux lancers francs cruciaux à 45 secondes de la fin. De l’autre côté, Nyamer Lual Diew a profité d’une faute contestée sifflée contre Cierra Dillard pour inscrire le lancer franc de la victoire. Puis le dernier tir sénégalais n’a pas trouvé le cercle, scellant une défaite d’un point qui hantera longtemps les mémoires des supporters sénégalais.

Des statistiques qui parlent

Tout au long du tournoi, le Soudan du Sud s’est appuyé sur sa domination au rebond et sur les performances remarquables de Maria Teresa Gakdeng, qui affichait un indice d’efficacité de 18,8. Delicia Washington a été l’autre artisan de cette victoire avec 22 points, 5 rebonds et 8 passes décisives, contrant efficacement les 16 points, 4 rebonds et 3 passes de Cierra Dillard côté sénégalais.

Cette médaille de bronze symbolise l’émergence du basketball féminin sud-soudanais sur la scène continentale, suivant les traces de l’équipe masculine qui a brillé ces dernières années.

Pour le Sénégal, cette quatrième place constitue une immense déception. En outre, au-delà de cette médaille historique, le Soudan du Sud s’est également qualifié pour les Tournois de Qualification de la Coupe du Monde de basketball Féminine 2026, une première dans l’histoire du pays.