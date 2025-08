AfroBasket Féminin 2025 : Sénégal / Nigeria, un choc au sommet pour une place en finale

L’AfroBasket féminin 2025 s’apprête à vivre une demi-finale électrique entre deux géants du continent : le Nigeria et le Sénégal. Cette rencontre, prévue ce samedi au Palais des Sports de Treichville à Abidjan, promet un affrontement intense entre les quadruples championnes d’Afrique en titre et les Lionnes de la Teranga, recordwomen de la compétition avec 11 sacres.

Le Nigeria s’est qualifié sans trembler en écrasant le Cameroun 83 à 47 en quart de finale. Les D’Tigress ont survolé la rencontre dès les premières minutes, imposant un tempo soutenu et une rigueur défensive redoutable. Sous la houlette de leur entraîneure Rena Wakama, récemment sacrée coach de l’année aux JO de Paris 2024, les Nigérianes ont une nouvelle fois affiché leur supériorité. Cette victoire étend leur impressionnante série à 27 matchs sans défaite dans la compétition, une hégémonie débutée en 2015.

En face, le Sénégal a dû batailler pour obtenir son billet. Opposées à la Côte d’Ivoire, les Lionnes ont été malmenées pendant une grande partie du match avant de renverser la situation dans le dernier quart-temps (66-60). Menées de neuf points à la mi-temps, elles ont su puiser dans leurs ressources collectives pour inverser la dynamique. Cierra Dillard, auteure de 18 points, a joué un rôle clé dans cette remontée.

Classique du basket féminin africain

Ce duel entre les Nigérianes et les Sénégalaises est un classique du basket féminin africain, entre deux sélections au palmarès riche, mais aux dynamiques opposées. Le Sénégal cherche à reconquérir sa place au sommet, après plusieurs campagnes frustrantes. Le Nigeria, lui, vise un cinquième titre consécutif et semble évoluer à un niveau supérieur depuis plusieurs éditions.

Malgré la belle réaction sénégalaise en quart, les D’Tigress partent favorites, tant leur maîtrise et leur constance impressionnent. Mais attention, l’expérience des Lionnes et leur capacité à se transcender dans les moments décisifs peuvent encore faire la différence. L’autre demi-finale verra s’affronter le Mali, solide face au Mozambique, et la révélation sud-soudanaise, qui a créé la surprise en éliminant l’Ouganda à la dernière seconde. Le suspense reste entier à Abidjan.