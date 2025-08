Côte d’Ivoire / Cameroun à l’AfroBasket féminin : un duel pour l’honneur et le cœur du public à Abidjan

Le rideau tombe doucement sur l’AfroBasket féminin 2025, mais la passion reste intacte à Abidjan. Côte d’Ivoire et Cameroun, deux sélections marquées par l’amertume de l’élimination, croisent le fer une dernière fois pour offrir à leurs fans un ultime moment d’émotion. Si le podium s’est envolé, l’enjeu demeure : sauver l’honneur, célébrer le talent, et prouver que l’avenir leur appartient. Un match chargé de fierté, dans un Palais des Sports de Treichville acquis à la cause du beau jeu.

Ce vendredi 1er août 2025, le Palais des Sports de Treichville vibrera une nouvelle fois au rythme de l’AfroBasket féminin. Si la Côte d’Ivoire et le Cameroun se retrouvent dans le cadre d’un match de classement, l’enjeu émotionnel et sportif n’en reste pas moins important. Pour les Éléphantes comme pour les Lionnes Indomptables, il s’agit de terminer le tournoi sur une note positive, après des éliminations douloureuses en quart de finale.

Deux parcours marqués par la frustration

Pays hôte de cette édition 2025, la Côte d’Ivoire a su séduire son public par son engagement et sa progression, jusqu’à frôler l’exploit face au Sénégal. Longtemps en tête, les Éléphantes ont vu leur rêve de demi-finale s’évanouir dans les dernières minutes du match (66-60). Kariata Diaby et ses coéquipières auront à cœur de rebondir devant leurs supporters pour prouver que le basket ivoirien est de retour au plus haut niveau.

En face, le Cameroun a connu un scénario bien plus rude. Corrigées par un Nigeria en mission (83-47), les Lionnes Indomptables n’ont jamais trouvé la solution face à la défense compacte et l’agressivité des D’Tigress. Après une phase de poule pourtant encourageante, notamment avec la victoire face au Soudan du Sud, la déroute en quart a laissé un goût amer dans le camp camerounais.

Des individualités à suivre de près

Ce match de classement sera aussi l’occasion d’admirer une dernière fois les talents individuels qui se sont illustrés durant la compétition. Côté ivoirien, Kariata Diaby reste la figure de proue, tandis qu’Aminata Traoré et Djénéba Koné ont montré une belle progression. Pour le Cameroun, la combativité de Dulcy Fankam et la créativité de Jessica Thomas pourraient à nouveau faire la différence.

Dans un Palais des Sports de Treichville toujours aussi bouillant, ce duel régional promet de belles étincelles. Au-delà du classement final, c’est une question de fierté, d’avenir et de reconnaissance continentale qui se joue. Côte d’Ivoire / Cameroun, c’est un dernier baroud d’honneur entre deux nations ambitieuses du basket féminin africain.