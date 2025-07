AfroBasket Féminin 2025 : les Lionnes brisent le rêve ivoirien, grosse joie au Sénégal

Le Sénégal s’est imposé avec autorité face à la Côte d’Ivoire (66-60) en quarts de finale de l’Afrobasket féminin 2025, disputé à Abidjan. Devant un public survolté, les Lionnes ont fait parler leur expérience pour dominer une valeureuse équipe ivoirienne, brisant ainsi les rêves d’un exploit historique à domicile. Solides en défense et lucides dans les moments clés, les Sénégalaises rejoignent le dernier carré du tournoi. La Côte d’Ivoire, elle, sort frustrée mais encouragée par les promesses de sa jeune génération. Au pays de la téranga, c’est la grande joie des populations.

Le duel tant attendu entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal en quarts de finale de l’Afrobasket féminin 2025 a tenu toutes ses promesses. Devant un public bouillant à Abidjan, les Lionnes du Sénégal ont su faire preuve de maîtrise et d’expérience pour s’imposer 67-60 face aux Éléphantes, brisant ainsi les espoirs d’une qualification historique en demi-finale pour les Ivoiriennes sur leur sol.

Dès l’entame, les Ivoiriennes, portées par l’énergie de la salle et emmenées par leur capitaine, ont tenté d’imposer un rythme élevé. Leur pressing tout terrain a gêné les Sénégalaises dans les premières minutes, leur permettant de mener 17-12 à la fin du premier quart-temps. Mais c’était sans compter sur la réaction d’orgueil du Sénégal, fort de ses 11 titres continentaux.

Les Éléphantes peinent à revenir

Dans le deuxième quart-temps, les Lionnes ont élevé leur niveau de jeu, décisives à la création comme à la finition. Mais cela ne suffisait pas pour inquiéter les Ivoiriennes Grâce à une défense plus agressive et une meilleure gestion du tempo, les Éléphantes gardaient la distance la tendance avec un score de 36 – 27.

La seconde période a été plus âpre, les deux équipes se rendant coup pour coup. Les Lionnes, précieuses dans la raquette, ont dominé le secteur intérieur tandis que les Ivoiriennes peinaient à concrétiser leurs occasions. Malgré un retour tardif dans le quatrième quart-temps, les Éléphantes n’ont jamais réussi à reprendre le contrôle du match, qui avaient réussi à virer en tête à la fin de temps réglementaire (66-60).

Déception de la Côte d’Ivoire devant son public

Le Sénégal a su faire parler son expérience dans le money-time, maîtrisant les dernières possessions pour sceller sa victoire. Une prestation solide qui lui ouvre les portes du dernier carré, où il affrontera le vainqueur du duel entre le Nigeria et le Cameroun. Pour la Côte d’Ivoire, la déception est immense. Devant son public, la sélection espérait faire mieux qu’en 2013, mais devra se contenter d’un match de classement.

Néanmoins, l’équipe a montré un visage prometteur, notamment grâce à la jeune génération qui semble prête à prendre le relais. Le Sénégal, lui, confirme son statut de géant du basket africain et s’affirme une fois de plus comme un sérieux prétendant au titre. Après celle belle victoire, surtout en terre ivoirienne, pays hôte, c’est la grande joie au Sénégal. « Très sincèrement, je n’y croyait, surtout à la fin de premier quart-temps. tellement, les Ivoiriennes faisaient peur. Il faut avouer que les Lionnes sont fortes, mentalement, elles sont formidables. Batte une équipe comme la Côte d’Ivoire à domicile, il faut le faire. Je suis plus que content », lance Abdou Dia, étudiant.

» Même si on perdait en demi-finale, je suis très contente »

« J’ai eu chaud. Malgré le fait que le Sénégal ait renversé la tendance, la fin du match n’était pas évidente. A tout moment, le Éléphantes pouvaient renverser le vapeur. Surtout qu’elles étaient chez elles, galvanisées par leur public. Mais j’avoue que nous avons une excellente équipe qui peut nous procurer beaucoup de satisfactions. Même si on perdait en demi-finale, je suis très contente, satisfaite de cet exploit d’avoir battu une si belle équipe de la Côte d’Ivoire », lance Fatou Sané, ménagère.