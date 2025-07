AfroBasket Féminin 2025 : Un coup d’envoi spectaculaire à Abidjan

L’AfroBasket féminin 2025 a officiellement débuté samedi 26 juillet 2025 au Palais des Sports de Treichville avec une première journée riche en émotions. Douze nations africaines se disputent jusqu’au 3 août le titre continental, avec en toile de fond la fin de l’hégémonie nigériane qui dure depuis 2017.

Le Sénégal démarre en force contre la Guinée

Dans le match d’ouverture, les Lionnes du Sénégal ont livré une démonstration face à la Guinée, s’imposant de manière éclatante 92-48. Cette victoire écrasante envoie un message fort aux autres prétendantes au titre : le Sénégal, nation la plus titrée de l’histoire de la compétition avec 11 sacres, entend bien mettre fin à une décennie de disette.

La rencontre a tourné à l’avantage des Sénégalaises dès les premières minutes. Sous la houlette de leur nouveau sélectionneur américain Otis Hughley Jr., les Lionnes ont imposé un rythme soutenu, remportant trois des quatre quarts-temps (23-15, 24-13, 13-14, 32-6). Leur domination s’est particulièrement exprimée au rebond, secteur où elles ont surclassé leurs adversaires 53 à 29.

Ndioma Kané s’est illustrée comme la grande artisane de cette victoire avec une performance remarquable : 27 points, 7 rebonds, 6 passes décisives et 3 interceptions. Sa prestation confirme les attentes placées en cette jeune joueuse, déjà considérée comme l’une des références du basket féminin africain.

Le Nigeria confirme son statut de favori

Après l’éclatante victoire sénégalaise, le Nigeria a également marqué les esprits en dominant le Rwanda 92-45. Les championnes en titre ont rapidement pris les commandes de la rencontre, affichant une efficacité offensive remarquable avec 50% de réussite aux tirs contre seulement 28% pour leurs adversaires.

Cette victoire permet aux D’Tigress de maintenir leur série d’invincibilité en AfroBasket qui s’élève désormais à 24 matchs consécutifs. Malgré un effectif largement renouvelé par rapport à l’édition précédente, l’équipe nigériane a montré qu’elle demeure la référence continentale.

La Côte d’Ivoire lance parfaitement son tournoi à domicile

Portées par leur public au Palais des Sports de Treichville, les Éléphantes ivoiriennes ont réussi leur entrée en matière en battant l’Égypte 75-63. Cette victoire historique marque le premier succès de la Côte d’Ivoire dans un AfroBasket féminin qu’elle organise pour la première fois de son histoire.

Devant 3 000 spectateurs acquis à leur cause, les joueuses locales ont su gérer la pression de l’événement. Elles ont notamment dominé aux tirs à 2 points (57,1% contre 32,5%) et ont pris rapidement l’avantage pour ne plus le lâcher, menant pendant près de 39 minutes sur les 40 de jeu.

Le Mali, médaillé de bronze en 2023 et vice-champion en 2021, figure également parmi les sérieux prétendants. Les Aigles Dames, portées par une génération dorée qui a brillé dans les catégories jeunes, aspirent à décrocher leur premier titre depuis 2007.

Groupe A : Côte d’Ivoire, Angola, Égypte

Groupe B : Mali, Cameroun, Soudan du Sud

Groupe C : Sénégal, Ouganda, Guinée

Groupe D : Nigeria, Mozambique, Rwanda

Seuls les premiers de groupe se qualifient directement pour les quarts de finale, tandis que les deuxièmes et troisièmes devront disputer des barrages éliminatoires.