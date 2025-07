Afrobasket féminin 2025 : le Nigeria en quête de gloire, la Côte d’Ivoire espère créer la surprise

Du 25 juillet au 3 août, les parquets d’Abidjan verront s’affronter douze nations dans une quête acharnée de gloire dans le cadre du tournoi continental féminin de basketball. Le compte à rebours est lancé. Dans cette compétition, le Nigeria s’engage dans une quête de gloire alors que la Côte d’Ivoire espère créer la surprise.

Le tournoi continental féminin de basketball s’ouvre à Abidjan dans une ambiance électrique. Cette édition 2025 promet des matchs passionnants entre les grandes puissances établies et des nations en pleine ascension. Le Nigeria, fort de ses 24 victoires consécutives dans la compétition depuis 2015, arrive avec la ferme intention de conserver sa couronne. Les D’Tigers, portées par leur coach Rena Wakama, visent un cinquième titre consécutif, qui leur permettrait de rejoindre le Sénégal au sommet du palmarès continental.

Justement, les Sénégalaises espèrent briser cette domination. Longtemps référence du basket féminin africain, les Lionnes courent après un sacre depuis 2015. Échaudées par trois finales perdues face au Nigeria, elles entament une nouvelle ère, où les talents émergents comme Yacine Diop sont appelés à prendre le relais. Sous la direction de l’Américain Otis Hughley Jr, le Sénégal mise sur un savant dosage entre expérience et renouveau.

Les Éléphantes veulent créer la surprise avec Kariata Diaby

Le Mali, de son côté, affiche une constance remarquable sur les podiums, sans toutefois parvenir à décrocher un deuxième sacre après celui de 2007. Mais l’heure semble venue pour les Aigles Dames. Dotée d’un effectif jeune et formé dans les sélections U16 et U18, l’équipe d’Oumarou Sidiya Maïga compte sur des joueuses comme Sika Koné pour franchir un cap. Leur duel dans le groupe B face au Cameroun et au Soudan du Sud pourrait être décisif.

Pays hôte de cette édition, la Côte d’Ivoire nourrit de grandes ambitions. Avec l’appui du public et l’expérience de Kariata Diaby, les Éléphantes veulent créer la surprise et viser un premier podium historique. Coachées par le Français Stéphane Leite, elles tenteront de transcender leur régularité passée pour écrire une nouvelle page.

Le Cameroun en quête d’un premier podium à l’extérieur

D’autres nations entendent bien troubler la hiérarchie. L’Ouganda, impressionnant en qualifications et tombeur du Sénégal en 2023, semble prêt à franchir un cap. Le Mozambique, toujours dans l’ombre d’un premier titre malgré trois finales disputées, reste une valeur sûre. Quant à l’Angola, deux fois champion d’Afrique, il veut effacer une dernière campagne ratée.

Parmi les outsiders à surveiller : l’Égypte, qui grimpe régulièrement au classement continental, et le Cameroun, en quête d’un premier podium à l’extérieur. La Guinée, malgré son statut modeste, a montré en 2023 qu’elle pouvait déjouer les pronostics. Le Rwanda, quatrième en 2023, veut confirmer, tandis que le Soudan du Sud, novice dans la compétition, espère suivre les pas de son équipe masculine déjà en lumière.