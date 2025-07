Tyla et Wizkid font exploser les charts avec « Dynamite »

Trois ans après sa création, la collaboration tant attendue entre la sensation sud-africaine Tyla et la superstar nigériane Wizkid voit enfin le jour. « Dynamite », inclus dans le nouveau projet WWP de Tyla, confirme que la patience peut parfois être récompensée par l’excellence musicale.

L’origine de cette collaboration relève presque du conte de fées musical. En 2022, Tyla, alors artiste émergente, se trouvait pour la première fois au Nigeria. C’est dans le hall de son hôtel qu’elle aperçoit Wizkid, déjà icône mondiale de l’Afrobeats. Sans hésiter, elle saisit sa chance et lui envoie un message privé : « Je t’ai vu dans mon hôtel – puis-je te faire écouter ma musique ? »

La réponse positive de Wizkid va changer beaucoup de chose pour Tyla. « Je n’étais personne quand je me suis connectée avec Wizkid. Beaucoup de gens ne me connaissaient pas. Je ne m’attendais pas à ce qu’il soit partant pour une session, mais il l’était« , confie-t-elle dans une récente interview avec Capital Xtra Londres.

Une alchimie musicale transcendante

« Dynamite » fusionne magistralement les univers des deux artistes. La production « s’appuie sur l’Afrobeats et l’Amapiano avec un groove stable et hypnotique, donnant aux voix douces mais affirmées de Tyla l’espace pour glisser tandis que Wizkid ajoute sa touche de chaleur et de mélodie« explique BellaNaija. Cette fusion entre les sonorités nigérianes et sud-africaines créé un nouveau standard pour la musique africaine contemporaine.

Le morceau développe une narrative conversationnelle où les deux artistes échangent des vers sensuels, créant une énergie à la fois intime et vibrante.

Trois ans d’attente stratégique

La patience de Tyla s’avère être un choix artistique judicieux. Pendant trois années, elle a dansé sur cette démo dans sa chambre, attendant le moment parfait pour la dévoiler au monde. Cette attente coïncide avec l’explosion internationale de sa carrière, notamment grâce à son tube « Water » qui l’a propulsée au rang de première artiste africaine solo à atteindre le milliard de streams sur Spotify.

Le timing de cette sortie, intégrée dans son projet WWP (We Wanna Party), démontre une maturité artistique et un grand sens marketing. Tyla a su transformer une démo spontanée en événement musical calculé.

« Dynamite » incarne cette nouvelle ère où les talents du continent collaborent naturellement, créant des ponts culturels durables. La collaboration révèle également l’approche créative décontractée de Wizkid, qui a « improvisé une mélodie dans sa chambre d’hôtel », selon les révélations de Tyla sur les réseaux sociaux.

Cette spontanéité créative, caractéristique de la nouvelle génération d’artistes africains, contraste avec les processus de production plus rigides des industries occidentales. Elle témoigne d’une authenticité artistique qui résonne particulièrement auprès des audiences globales.

Depuis sa sortie, « Dynamite » grimpe rapidement dans les charts internationaux, confirmant l’appétit mondial pour les collaborations africaines de qualité. Le morceau s’impose comme un candidat sérieux pour devenir le tube de l’été, avec une résonance particulière sur les pistes de danse des deux côtés de l’Atlantique.

Alors que Tyla se prépare à performer au Global Citizen Festival de New York en septembre 2025 aux côtés de The Weeknd et Shakira, cette collaboration avec Wizkid confirme son ascension météorique et positionne l’Afrique au cœur de la conversation musicale mondiale.