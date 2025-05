Tyla, la sensation sud-africaine en route pour les American Music Awards

À seulement 22 ans, Tyla s’impose comme une figure incontournable de la scène musicale internationale. Révélée par son tube viral « Water », elle est nominée aux American Music Awards 2025 dans deux catégories majeures : New Artist of the Year et Favorite Afrobeats Artist. La cérémonie, présentée par Jennifer Lopez, se tiendra le lundi 26 mai à Las Vegas et sera diffusée en direct sur CBS et Paramount+.

C’est une ascension fulgurante, portée par un son hybride et une aura magnétique : Tyla, la nouvelle voix du continent africain, s’impose comme une prétendante sérieuse aux American Music Awards 2025. Entre afrobeats, pop et amapiano, la jeune Sud-Africaine pourrait bien créer la surprise.

À 22 ans, Tyla n’en finit plus de monter. Révélée au grand public par son tube “Water”, devenu viral sur TikTok avant de conquérir les charts mondiaux, l’artiste sud-africaine vient d’être nominée dans deux catégories majeures aux American Music Awards (AMA) : New Artist of the Year et Favorite Afrobeats Artist. Un double coup de projecteur qui confirme son statut de nouvelle sensation globale.

Un parcours express

Originaire de Johannesburg, Tyla Laura Seethal s’est d’abord fait connaître localement avec des titres comme Getting Late. Mais c’est en 2023 que tout s’accélère. Signée chez Epic Records, elle mêle les codes des musiques africaines à une esthétique pop calibrée pour l’international. Le succès de Water l’a propulsée sur les scènes du monde entier — de Coachella à Londres en passant par Lagos — et sur les plateaux des talk-shows américains.

Une nouvelle voix de l’Afrique

Si Burna Boy, Wizkid ou Tems ont ouvert la voie, Tyla représente une nouvelle génération d’artistes africains, plus jeunes, plus connectés, et pleinement ancrés dans une culture numérique mondialisée. Avec son style fluide, ses clips léchés et son storytelling assumé, elle incarne une Afrique en mouvement, qui n’imite plus, mais qui exporte.

Ses chances aux AMA 2025

Dans la catégorie Favorite Afrobeats Artist, Tyla affronte des géants : Burna Boy, Rema, Asake ou encore Davido. Mais la fraîcheur de son image et la dynamique virale de ses derniers singles lui offrent une véritable carte à jouer, notamment auprès d’un public jeune et cosmopolite. En tant que New Artist of the Year, elle devra cependant faire face à d’autres révélations de l’année comme Ice Spice ou Noah Kahan, dans une bataille où les réseaux sociaux pourraient faire la différence.

Lancée par une major américaine, Tyla bénéficie d’une stratégie marketing redoutable : collaborations ciblées, présence sur les plateformes de streaming, gestion active de son image sur Instagram et TikTok… Rien n’est laissé au hasard. À cela s’ajoute une authenticité rarement feinte, qui séduit autant les médias que le public.

En misant sur l’universalité de l’émotion portée par une voix reconnaissable entre mille, Tyla pourrait bien redessiner les contours de la pop mondiale.