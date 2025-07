Magic System enflamme l’été 2025 avec « Vida Loca » : le retour gagnant du quatuor ivoirien

Le soleil de Côte d’Ivoire brille à nouveau sur les ondes. Après quatre ans d’absence et deux ans après leur hymne « Akwaba » pour la CAN 2023, Magic System fait son grand retour avec un single survitaminé : « Vida Loca ». Un titre qui porte déjà en lui tous les ingrédients d’un tube estival et qui confirme que le groupe n’a rien perdu de sa magie.

Pour ce comeback tant attendu, le quatuor ivoirien s’est entouré du producteur DJ Kore, figure emblématique des compilations « Raï N’B Fever » du début des années 2000 et patron du label AWA. Cette collaboration permet à Magic System de se moderniser tout en conservant cette signature unique qui fait danser l’Afrique et l’Europe depuis 25 ans.

Sorti le 30 mai 2025 Vida Loca – Magic System | Nouvel album sur Deezer, « Vida Loca » est un concentré de 2 minutes 48 de pure énergie. Le morceau mélange habilement percussions africaines, sonorités électro et influences afro-pop, créant cette alchimie parfaite qui caractérise les plus grands succès du groupe.

Un accueil triomphal sur les ondes

Le single est déjà diffusé en boucle sur NRJ et Fun Radio car Magic System frappe fort avec « Vida Loca » : le tube de l’été 2025 ! Sur les réseaux sociaux, l’enthousiasme est palpable. Les fans parlent déjà du « son de l’été 2025 » Enjoy ! Magic System est de retour avec ‘Vida Loca’, un hit festif pour l’été 2025, saluant le retour de leurs « années bonheur ».

Avec des paroles simples mais efficaces comme « Dis-moi tu veux quoi, ma chérie mi amor / J’ai beau essayé, tu restes ma vida loca » Magic System retrouve cette formule magique qui a fait le succès de « Premier Gaou », « Magic In The Air » ou encore « Même pas fatigué« .

Le groupe, composé d’Asalfo (chant lead), Tino (voix), Manadja (chœurs et percussions) et Goudé (percussions), prouve qu’après 25 ans de carrière, leur envie de faire danser et sourire les foules reste intacte.