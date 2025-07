Tems lance « The Leading Vibe Initiative » pour soutenir les jeunes femmes dans l’industrie musicale

Tems, la superstar nigériane de l’afrobeats annonce le lancement d’un programme destiné à former et accompagner la prochaine génération de professionnelles de la musique. Une initiative de l’artiste aux succès planétaires en faveur des femmes dans un milieu encore trop dominé par les hommes.

La chanteuse nigériane Tems, figure incontournable de la scène musicale internationale, vient d’annoncer le lancement d’un programme destiné à accompagner la prochaine génération de talents féminins. « The Leading Vibe Initiative » est un engagement innovant de l’artiste en faveur de l’égalité des chances dans le secteur musical.

tems, une artiste aux multiples succès

Temilade Openiyi, connue sous le nom de scène Tems, s’est imposée comme l’une des voix les plus influentes de la musique contemporaine africaine. Originaire de Lagos, cette artiste a révolutionné l’afrobeats en y apportant sa signature vocale unique, mêlant R&B, soul et influences traditionnelles nigérianes.

Son ascension fulgurante a débuté avec des titres comme « Try Me » et « Mr Rebel », mais c’est sa collaboration avec Wizkid sur le tube mondial « Essence » qui l’a propulsée sur la scène internationale. Depuis, elle a multiplié les collaborations prestigieuses avec Drake sur « Fountains », Future sur « Wait for U », ou encore Beyoncé sur l’album « The Lion King: The Gift ». Ces succès lui ont valu de nombreuses récompenses, notamment aux Grammy Awards, faisant d’elle une ambassadrice de choix pour la nouvelle génération d’artistes africains.

Un programme novateur pour briser les barrières

l’initiative « The Leading Vibe Initiative« , révélée en exclusivité par Billboard, vise à offrir aux jeunes femmes les outils nécessaires pour s’épanouir dans tous les aspects de l’industrie musicale. Le programme ambitionne de développer une nouvelle génération de professionnelles capables d’occuper des postes clés dans la production, la gestion, le marketing musical et bien d’autres domaines souvent dominés par les hommes.

Tems s’appuie sur sa propre expérience pour concevoir ce programme. Ayant gravi les échelons de l’industrie musicale internationale depuis Lagos jusqu’aux plus grandes scènes mondiales, elle comprend les défis spécifiques auxquels font face les femmes, particulièrement celles issues de communautés sous-représentées.

La vision de « The Leading Vibe Initiative » reflète la philosophie de Tems, qui considère qu’une compréhension approfondie de tous les rouages de l’industrie est essentielle pour réussir durablement.

L’héritage d’une artiste engagée

Cette annonce s’inscrit dans la continuité de l’engagement social de Tems, qui n’a jamais caché son désir d’utiliser sa notoriété pour créer un impact positif. L’artiste souhaite désormais partager les fruits de son succès avec celles qui suivront ses traces.

Le choix du nom « Leading Vibe Initiative » reflète l’approche de Tems, qui mélange son héritage africain avec des influences globales, créant cette « vibe » distinctive qui a conquis le monde.