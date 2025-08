Nigeria : Peter Obi veut faire un seul mandat s’il devient président en 2027

Peter Obi, ancien gouverneur de l’État d’Anambra et figure montante de la scène politique nigériane, a une nouvelle fois surpris ses partisans et ses adversaires. S’il venait à remporter l’électon présidentielle de 2027, il ne briguera qu’un seul mandat de quatre ans. Une annonce faite sur le réseau social X, dans laquelle il défend une vision du pouvoir fondée sur l’impact, et non sur la longévité.



Dans un pays où les présidents cherchent souvent à s’accrocher au pouvoir, la promesse de n’exercer qu’un seul mandat sonne comme un engagement fort… mais aussi comme un pari risqué.

Un mandat unique pour laisser une empreinte durable

Selon Peter Obi, « la longévité d’un mandat n’est pas une marque de succès ». Il cite des figures historiques comme Abraham Lincoln et Nelson Mandela, pour rappeler que l’histoire retient avant tout les actes, pas les années passées au sommet. L’ancien candidat du Parti travailliste, arrivé troisième à la présidentielle de 2023, veut démontrer qu’un leadership efficace peut transformer un pays en peu de temps. Il assure qu’en quatre ans, il pourrait impulser une transformation profonde du Nigeria en s’attaquant aux causes structurelles du sous-développement.

Transformer le Nigeria : de consommateur à producteur

La vision de Peter Obi repose sur un objectif central : faire passer le Nigeria d’une économie consumériste à une économie productive. Il mise notamment sur trois piliers stratégiques : l’agriculture, la technologie et l’industrie. L’idée est de renforcer l’autonomie du pays, créer de l’emploi local et réduire la dépendance aux importations, tout en revalorisant le « made in Nigeria ».

Fidèle à son image de gestionnaire rigoureux, il insiste également sur la nécessité d’une gouvernance financière responsable et de services publics performants. Son expérience en tant que gouverneur est souvent citée en exemple pour justifier sa crédibilité.

Un message aux jeunes et aux sceptiques

Avec ce choix, Peter Obi s’adresse directement à la jeunesse nigériane, de plus en plus méfiante à l’égard des élites traditionnelles. Il se positionne comme une alternative crédible, intègre et tournée vers les résultats. Un seul mandat, affirme-t-il, suffira à enclencher une dynamique de changement durable.

Mais cette déclaration résonne aussi comme une critique implicite des dirigeants actuels et passés, accusés d’utiliser le pouvoir à des fins personnelles. Obi entend incarner une nouvelle façon de gouverner, fondée sur le devoir, et non sur l’ambition.

Un pari politique, entre espoir et scepticisme

La promesse de n’effectuer qu’un seul mandat est politiquement audacieuse, mais elle soulève aussi des interrogations. Peut-on réellement restructurer un géant comme le Nigeria en seulement quatre ans ? Et une telle déclaration peut-elle résister à l’épreuve du pouvoir, une fois élu ?

Pour l’instant, Peter Obi capitalise sur sa réputation d’homme de principes. Mais son engagement sera sans doute scruté de très près, tant par ses partisans que par une opinion publique nigériane de plus en plus exigeante envers ses dirigeants.