Burna Boy vs Davido : les révélations de Cubana Chiefpriest sur une rivalité qui secoue le milieu musical nigérian

Les tensions entre deux des plus grandes stars de l’afrobeats sont à leur comble. Dans une interview explosive accordée à l’émission Rubbin Minds, l’influenceur nigérian Cubana Chiefpriest révèle les dessous d’une querelle qui oppose Burna Boy à Davido. Au cœur de cette rivalité : une histoire de jalousie et d’ego qui enflamme les réseaux sociaux.

Une guerre d’influence qui cache mal les ego

Pascal Okechukwu, alias Cubana Chiefpriest, n’y va pas par quatre chemins : selon lui, tout est une simple question de jalousie. L’homme d’affaires et influenceur affirme que Burna Boy lui en voudrait d’avoir choisi le camp de Davido plutôt que le sien. « Mon problème avec Burna Boy a commencé parce qu’il était jaloux de ma relation avec Davido. Il voulait que je sois à ses côtés, mais j’ai choisi de travailler avec Davido », confie-t-il sans détour.

Une décision qui aurait profondément froissé l’interprète de « Last Last », habitué à régner en maître sur la scène afrobeats. Chiefpriest n’hésite d’ailleurs pas à souligner la différence d’attitude entre les deux artistes : « Davido n’est pas le type de personne qui utilise son temps pour parler de ses collègues. C’est toujours eux qui imaginent des choses et essaient de nous entraîner dans leurs querelles. »

Des réseaux sociaux en ébullition

La situation a pris une tournure encore plus explosive ces dernières semaines sur les réseaux sociaux. L’arrestation du chanteur Speed Darlington, orchestrée par Burna Boy suite à des accusations concernant sa relation avec le producteur américain Diddy, n’a fait qu’attiser les braises. Cubana Chiefpriest a jeté de l’huile sur le feu en accusant publiquement Burna Boy de le surveiller, après la publication d’un contenu sur Instagram.

Ces échanges virulents illustrent les tensions qui traversent l’industrie musicale nigériane, où les alliances professionnelles se transforment souvent en véritables guerres de clans. Cette rivalité captive l’attention du public et permet aussi de créer de la notoriété, ce qui pousse certains artistes à en abuser. Mais une chose est sûre : cette affaire entre Davido et Burna Boy n’a pas fini de faire couler de l’encre