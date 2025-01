Une crise de stress traumatique pousse Burna Boy à quitter la scène

Le chanteur nigérian Burna Boy, lauréat d’un Grammy Award, s’est retrouvé au cœur d’une controverse lors de sa prestation au Greater Lagos Countdown 2025. L’artiste a brusquement quitté la scène après un incident impliquant un fan qui a forcé le cordon de sécurité, suscitant de vives réactions sur les réseaux sociaux.

Dans une vidéo largement partagée sur internet, on peut voir Burna Boy donner un coup de pied à un fan qui montait sur scène pour le serrer dans ses bras. L’intrus a ensuite été rapidement évacué par le service de sécurité. Face aux critiques, Burna Boy s’est expliqué sur Instagram, révélant qu’il souffre de Syndrome de Stress Post-Traumatique (SSPT). C’est un trouble qui peut provoquer des réactions impulsives face à des mouvements soudains ou des interactions inattendues.

This is how Burna Boy treats his fans jump on stage during his performance.

Overseas Vs Nigeria pic.twitter.com/eHEEolA87o

— BASITO (@itzbasito) January 1, 2025