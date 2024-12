Tyla et la montée en puissance des artistes africains dans le classement 2024 de Rolling Stone

En 2024, Rolling Stone a marqué un tournant dans l’industrie musicale en mettant en lumière plusieurs artistes africains parmi les meilleurs albums de l’année. Ce classement prestigieux reflète non seulement l’excellence individuelle des artistes, mais aussi l’essor mondial de la musique africaine et de ses genres distinctifs, comme l’amapiano, l’afrobeat ou encore l’afro-pop.

Tyla : l’éclat sud-africain en tête d’affiche

La star sud-africaine Tyla s’est hissée à la 6ᵉ place du prestigieux classement Rolling Stone 2024 avec son album éponyme. Porté par des titres phares tels que Water, véritable phénomène international, Truth or Dare et No. 1, cet album témoigne de la capacité de Tyla à incarner une nouvelle vague musicale africaine. En mêlant les rythmes vibrants de l’amapiano et de l’afro-house à des mélodies universelles, elle affirme son rôle de pionnière sur la scène internationale.

Des artistes nigérians qui brillent

L’Afrique de l’Ouest n’a pas été en reste. Rema, l’un des artistes nigérians les plus en vue, a décroché la 11ᵉ place avec son album Heis, qualifié d’album « afro-rave » révolutionnaire. Ce projet, à la fois énergique et viscéral, a renforcé sa position de leader dans l’évolution des sonorités africaines modernes.

À la 37ᵉ place, Tems a brillé avec son album Born in the Wild, où elle mélange néo-soul, R&B et Afrobeat dans un chef-d’œuvre empreint de sensibilité. Des morceaux comme Love Me Jeje ont été salués pour leur profondeur et leur émotion.

Enfin, Ayra Starr a obtenu la 53ᵉ place avec The Year I Turned 21, qui met en avant l’éclat de l’afro-pop. Des tubes comme Commas et Woman Commando ont fait de cet album un manifeste vibrant de la jeunesse africaine.

Une reconnaissance mondiale pour la musique africaine

L’inclusion de ces artistes dans le classement de Rolling Stone montre que des genres tels que l’amapiano, l’afrobeat et l’afro-rave redéfinissent les tendances musicales mondiales, séduisant des publics toujours plus larges.

Au-delà des classements, cette reconnaissance célèbre l’innovation, la créativité et la diversité des talents africains. Tyla, Rema, Tems et Ayra Starr incarnent une révolution culturelle mondiale. En 2024, l’Afrique ne fait pas qu’être entendue : elle mène la danse.