Google investit 37 millions de dollars en Afrique pour révolutionner l’IA

Ce jeudi 24 juillet, Google a annoncé un investissement massif de 37 millions de dollars pour stimuler le développement de l’intelligence artificielle (IA) en Afrique. Cet engagement s’inscrit dans une volonté affirmée du géant américain de positionner le continent comme un acteur clé de la révolution technologique mondiale.

L’annonce a été faite à Accra, au Ghana, lors de l’inauguration d’un centre communautaire dédié à l’IA, destiné à servir de carrefour pour la formation, la recherche et l’innovation.

Accra, nouveau pôle de l’IA africaine

Le centre ouvert à Accra a vocation à devenir un véritable hub régional, où chercheurs, entrepreneurs et ONG collaboreront pour faire émerger des solutions technologiques adaptées aux réalités africaines. James Manyika, vice-président de Google, a souligné que l’Afrique abrite aujourd’hui certains des travaux les plus inspirants en IA. Il salue l’ingéniosité locale et la diversité linguistique comme des forces à exploiter pleinement.

Au cœur du programme figure l’initiative AI Collaborative for Food Security. Il s’agit d’un réseau qui réunit scientifiques et acteurs du développement pour concevoir des outils d’anticipation des famines, renforcer la résilience des cultures face aux chocs climatiques, et accompagner les petits agriculteurs dans leur prise de décision. Une réponse technologique à des défis centraux pour la sécurité alimentaire en Afrique.

Soutenir les talents et les start-up du continent

Google ne se contente pas de créer des infrastructures. L’entreprise va également lancer une plateforme de financement dédiée aux start-up africaines spécialisées en IA, notamment dans les secteurs de l’agriculture, de la santé et de l’éducation. Cette dynamique s’appuie sur des écosystèmes d’innovation déjà présents à Lagos, Nairobi ou encore Cape Town, et ambitionne de faire émerger des champions technologiques africains.

Une autre facette essentielle de cet investissement concerne la diversité linguistique. Le collectif Masakhane, engagé dans le développement de modèles d’IA pour plus de 40 langues africaines, recevra une subvention de 3 millions de dollars. Google souhaite ainsi rendre ses technologies plus inclusives et accessibles aux millions de locuteurs de langues souvent absentes des grandes plateformes numériques mondiales.

Former une nouvelle génération d’experts africains

Google.org, la branche philanthropique du groupe, investira 7 millions de dollars pour étendre les programmes d’éducation à l’IA dans plusieurs pays, dont le Nigeria, le Ghana, le Kenya et l’Afrique du Sud. Par ailleurs, deux subventions d’un million de dollars chacune seront attribuées à des instituts de recherche sud-africains spécialisés en science des données et en intelligence artificielle.

Ce plan ambitieux s’inscrit dans la continuité d’initiatives antérieures du groupe en Afrique, telles que les programmes de santé maternelle ou les systèmes d’alerte aux catastrophes naturelles. En misant sur l’intelligence artificielle, Google affirme sa volonté de co-construire un avenir technologique avec l’Afrique, plutôt que pour l’Afrique.