Ghana : la Chine offre du matériel médical à la province du Grand Accra

Jeudi 6 août, l’ambassade de Chine au Ghana a offert au conseil de coordination du Grand Accra du matériel médical. Le geste intervient dans une dynamique de soutien afin de lutter contre la pandémie du Coronavirus.

16 000 masques et 100 thermomètres infrarouges ont été offerts au Ghana au nom de l’Association populaire de la province de Fujian pour l’amitié. Plus tôt en début d’année, c’est le Conseil de coordination du Grand Accra qui procédait de manière analogue pour soutenir la province de Fujian. Ce don fait par l’ambassade chinoise est donc une réponse à ce geste de fraternité. Zhu Jing, le chargé d’affaires de l’ambassade de Chine au Ghana a déclaré que : « Le gouvernement et le peuple chinois compatissent et se tiennent fermement aux côtés du peuple ghanéen, alors que la pandémie fait rage sur le continent africain ».

Ghana et Chine : une relation au beau fixe

Le chargé d’affaires de l’ambassade de Chine au Ghana a également rajouté que « en tant que province sœur de la région du Grand Accra, l’Association populaire de la province de Fujian, pour l’amitié, a décidé de faire un don de masques et de thermomètres pour aider la région du Grand Accra à vaincre le virus ». Ishmael Ashitey, le responsable de la région du Grand Accra n’a pas manqué d’exprimer sa reconnaissance envers le gouvernement provincial et le peuple de Fujian pour leur soutien indéfectible envers le Ghana.

Comme il l’a d’ailleurs fait savoir : « Cela nous aidera beaucoup dans la lutte contre la pandémie dans la région. Nous voudrions toujours avoir cette coopération avec le peuple chinois à tous les niveaux ». Depuis cinq ans, les relations entre la province de Fujian en Chine et la région du Grand Accra au Ghana sont au beau fixe. Pas plus tard qu’en juin, la communauté chinoise accompagnait déjà le Ghana dans la lutte contre le coronavirus en offrant notamment 20 000 masques de type médical, 15 respirateurs, 120 tenues de protection, 60 masques naseaux et 100 lunettes de protection. A cet impressionnant arsenal, sont venus s’ajouter quelques vivres, notamment des céréales et produits laitiers.