Narendra Modi au Ghana : un tournant décisif pour les relations indo-ghanéennes

C’est une journée clé pour les relations indo-ghanéennes que ce mercredi 2 juillet 2025. Pour la première fois depuis trois décennies, un Premier ministre indien, Narendra Modi, s’est rendu en visite officielle à Accra. Accueilli chaleureusement par le président ghanéen John Dramani Mahama, cette visite symbolise la volonté des deux nations de raviver et de renforcer une coopération bilatérale vieille de plus d’un demi-siècle.

Le Ghana, reconnu pour sa stabilité démocratique et ses ressources naturelles abondantes, apparaît comme un partenaire stratégique pour l’Inde sur le continent africain.

Des accords stratégiques au cœur de la visite

Au cours de cette rencontre, Modi et Mahama ont scellé trois accords portant sur l’industrie pharmaceutique, les échanges culturels et la continuité des travaux d’une commission mixte destinée à approfondir leurs liens diplomatiques. Ces ententes s’inscrivent dans un cadre plus large d’ambitions communes, notamment en matière de coopération dans les secteurs des vaccins, de la défense et de l’agriculture. La signature de ces accords reflète la volonté des deux pays de conjuguer leurs forces pour accélérer leur développement économique tout en renforçant leur influence internationale.

Une coopération économique et sécuritaire renforcée

L’Inde se positionne aujourd’hui comme l’un des partenaires économiques majeurs du Ghana, avec un commerce bilatéral évalué à plus de 3 milliards de dollars pour la période 2024-2025. Ce partenariat inclut notamment d’importantes exportations ghanéennes vers l’Inde, telles que l’or, le cacao, le bois et les noix de cajou, tandis que l’Inde fournit des produits pharmaceutiques, des machines agricoles, et divers équipements. Sur le plan sécuritaire, les deux dirigeants ont décidé d’intensifier leur collaboration pour faire face aux défis régionaux, notamment la menace terroriste croissante au Sahel. La coopération portera sur la formation militaire, la sécurité maritime, la cybersécurité et l’approvisionnement en matériel de défense.

Un positionnement géopolitique au cœur des enjeux africains

Cette visite intervient dans un contexte géopolitique complexe où l’Inde joue un rôle croissant. Le pays rivalise avec la Chine et s’allie à la Russie dans le cadre d’une influence respective en Afrique. Pour Narendra Modi, le Ghana représente un partenaire clé dans le Sud global, avec qui l’Inde partage une vision commune d’une meilleure reconnaissance des pays émergents dans les institutions internationales. En marge de cette visite, Modi doit se rendre dans plusieurs autres pays des Amériques et d’Afrique, avant de participer au sommet des BRICS à Rio de Janeiro.