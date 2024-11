Narendra Modi au Nigeria : enjeux diplomatiques et économiques

Ce samedi 16 novembre, le Premier ministre indien, Narendra Modi, a posé le pied à Abuja. Ce déplacement marque la première visite d’un chef de gouvernement indien au Nigeria depuis 17 ans.

Officiellement qualifiée de visite diplomatique, cette escale stratégique pourrait bien cacher des enjeux bien plus vastes pour l’Inde et le Nigeria, deux acteurs clés du Sud global.

Une rencontre qui marque un tournant

L’arrivée de Narendra Modi à Abuja, en route pour le sommet du G20 au Brésil, revêt une importance symbolique et politique. Invité par le président nigérian Bola Tinubu, le Premier ministre indien a consacré 24 heures à discuter du partenariat stratégique entre les deux pays.

Le contexte de cette visite est particulièrement significatif : les relations entre l’Inde et le Nigeria sont en plein essor. Avec un commerce bilatéral atteint près de 12 milliards de dollars entre 2021 et 2022, selon le consulat indien à Abuja, le Nigeria est le premier partenaire commercial de l’Inde en Afrique.

Une « opération séduction » face à la montée de la Chine

Cette visite s’inscrit avant tout dans une démarche politique, dans un contexte où l’Inde cherche à contrer les avancées croissantes de la Chine dans les pays du Sud global.

La Chine, premier fournisseur du Nigeria, joue un rôle prédominant sur le continent africain grâce à ses investissements massifs dans les infrastructures. Face à cette influence croissante, l’Inde cherche à renforcer sa présence et à rappeler son rôle historique de leader des pays du Sud.

La stratégie de Narendra Modi s’inscrit donc dans une logique de reconquête qui vise à établir une alternative crédible à l’hégémonie chinoise tout en consolidant des partenariats équilibrés.

Le Nigeria, un acteur qui mise sur la diversification

De son côté, le Nigeria cherche à diversifier ses alliances économiques et politiques pour éviter toute dépendance excessive à un seul partenaire, notamment la Chine. Cette volonté de pluralité s’inscrit dans une stratégie plus large qui vise à sécuriser son autonomie et à réduire les pressions extérieures. Cette diversification permet au Nigeria de maintenir une position neutre et stratégique face aux enjeux internationaux.

Des opportunités économiques et technologiques

Au-delà de la politique, cette visite ouvre également la voie à des collaborations économiques et technologiques. Le Nigeria, qui cherche à moderniser ses infrastructures et à encourager l’innovation, pourrait bénéficier de l’expertise indienne dans des domaines tels que l’agriculture, la santé, et les technologies numériques.

Pour Narendra Modi, ces partenariats sont une opportunité de renforcer les relations commerciales tout en favorisant un développement mutuel.

Quelles implications pour l’Afrique et le Sud global ?

La visite de Narendra Modi dépasse les frontières du Nigeria. Elle s’inscrit dans une stratégie plus large de l’Inde pour renforcer sa position en Afrique et dans le Sud global. En consolidant des alliances stratégiques, New Delhi cherche à affirmer son rôle sur la scène internationale et à contrer l’influence croissante de la Chine.

Pour l’Afrique, ces partenariats offrent une opportunité de diversification et de développement. Cependant, ils posent également des questions sur l’équilibre des pouvoirs et les conditions des investissements étrangers.