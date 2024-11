Nigeria et Chine : accord de plus d’un milliard de dollars pour relancer l’aluminium

Le Nigeria et la Chine ont signé, mardi, un accord de 1,2 milliard de dollars visant à rénover une usine de production d’aluminium située dans le pays. Ce projet, qui sera mené par la société chinoise « Chinese National Chemical Engineering », en collaboration avec la Nigerian Aluminium Smelter Company, marque une étape clé dans les relations économiques entre les deux nations et dans la stratégie du Nigeria de renforcer sa production industrielle locale.

L’usine, dont la capacité de production atteindra environ 300 000 tonnes d’aluminium par an après rénovation, est considérée comme un pilier pour les ambitions industrielles du pays.

Partenariat aligné sur les efforts du gouvernement nigérian

Lors de la cérémonie de signature, le ministre d’État nigérian aux Ressources pétrolières, Epkerikpe Ekpo, a salué cet accord comme un vecteur de revitalisation économique. Ekpo a souligné que l’usine, autrefois en pleine opération, pourrait désormais reprendre ses activités pour répondre à la demande croissante en aluminium, aussi bien au niveau local qu’international. Il a précisé que ce partenariat est aligné sur les efforts du gouvernement nigérian pour diversifier l’économie et réduire sa dépendance aux exportations de pétrole brut.

La Chine, qui cherche à renforcer ses liens avec les économies africaines, voit dans ce projet une occasion de consolider sa présence au Nigeria, l’un de ses principaux partenaires commerciaux en Afrique de l’Ouest. L’ambassadeur de Chine au Nigeria a déclaré que cet accord est également une étape importante dans la coopération sino-nigériane, en montrant comment les partenariats stratégiques peuvent favoriser le développement industriel de l’Afrique et contribuer à la croissance économique des deux pays.

Maximiser l’efficacité énergétique et réduire les coûts de production

Selon les termes de l’accord, la société Chinese National Chemical Engineering apportera une expertise technologique avancée pour la rénovation de l’usine. Les travaux de modernisation incluront l’installation de nouvelles infrastructures de production, visant à maximiser l’efficacité énergétique et à réduire les coûts de production. Cette approche de haute technologie permettra également de rendre l’usine plus respectueuse de l’environnement, un aspect essentiel dans un contexte où la durabilité devient un enjeu majeur pour l’industrie.

Ce projet de rénovation devrait générer des milliers d’emplois directs et indirects. Il offre ainsi des opportunités de travail aux populations locales et contribuant au développement socio-économique de la région. Le ministre Ekpo a précisé que la mise en œuvre de ce projet contribuera à l’amélioration des conditions de vie des Nigérians en créant un environnement propice à la croissance économique locale.

Encourager davantage les investissements étrangers

En outre, cette initiative devrait avoir un effet d’entraînement sur d’autres industries locales, notamment celles liées à la construction, aux transports et à la logistique, qui bénéficieront de la relance de l’activité industrielle. Le gouvernement nigérian espère également que ce partenariat encouragera davantage d’investissements étrangers dans le pays, dans des secteurs clés tels que les mines, les énergies renouvelables et l’agriculture.

Par ailleurs, le marché de l’aluminium, en pleine expansion, pourrait offrir au Nigeria une nouvelle source de revenus à l’exportation. Le ministre Ekpo a affirmé que l’objectif du gouvernement est de transformer le Nigeria en un hub de production d’aluminium en Afrique de l’Ouest. Cela qui permet ainsi au pays de s’inscrire dans les chaînes d’approvisionnement mondiales et de diversifier davantage son économie.

Partenariat stratégique entre le Nigeria et la Chine

Ce partenariat stratégique entre le Nigeria et la Chine n’est pas un cas isolé. Le Nigeria a récemment signé plusieurs autres accords avec la Chine dans les domaines de l’infrastructure et de l’énergie, comme le projet de ligne ferroviaire reliant Lagos et Kano, financé à hauteur de plusieurs milliards de dollars par des prêts chinois. En 2021, le Nigeria a également collaboré avec la société chinoise Sinoma pour la construction de plusieurs usines de ciment dans le pays.

Ce projet a permis d’augmenter significativement la production locale de ciment. De même, dans le domaine énergétique, le Nigeria s’est allié à la Chine pour développer des projets hydroélectriques, tels que le barrage de Zungeru, visant à améliorer l’accès à l’électricité dans plusieurs régions du pays.