Chowdeck : la pépite nigériane qui veut conquérir l’Afrique de l’Ouest

Maceo Ouitona

Lecture 3 min.
Chowdeck
Instagram : chowdeck

En seulement trois ans, Chowdeck s’est imposée comme l’un des acteurs les plus prometteurs de la livraison de repas en Afrique de l’Ouest. Rentable dans un secteur où les marges restent traditionnellement faibles, la startup nigériane surprend par sa performance. Elle vient de lever 9 millions de dollars en série A pour accélérer son expansion au Nigeria et au Ghana.

Elle mise sur le quick commerce pour se démarquer de la concurrenc

Une levée de fonds stratégique

Ce tour de table, mené par Novastar Ventures avec la participation de Y Combinator, AAIC Investment, Rebel Fund, GFR Fund, Kaleo, HoaQ et d’autres investisseurs, va permettre à Chowdeck d’ouvrir 40 “dark stores” d’ici la fin de l’année et 500 d’ici 2026. Ces magasins fermés au public, combinés à des centres logistiques hyperlocaux, doivent réduire encore les délais de livraison et élargir l’offre au-delà des plats préparés, notamment vers l’épicerie.

Un modèle local gagnant

Fondée en octobre 2021 par Femi Aluko, Olumide Ojo et Lanre Yusuf, Chowdeck est déjà présente dans 11 villes du Nigéria, avec un réseau de plus de 20 000 livreurs et 1,5 million de clients servis. Plus de la moitié des courses sont effectuées à vélo dans les zones densément peuplées, permettant de maintenir un délai moyen de livraison de 30 minutes.
Contrairement à de grands concurrents internationaux qui ont quitté ou réduit leurs opérations en Afrique, Chowdeck a misé sur la livraison de plats locaux, un segment plus complexe à gérer mais qui renforce la fidélité des consommateurs.

LIRE AUSSI
Lire aussi 1
Nigeria : Tinubu vise 7% de croissance d’ici à 2027, un pari réaliste ?

Une expansion rapide au Ghana

Lancée au Ghana il y a seulement trois mois, la plateforme y enregistre déjà 1 000 commandes par jour, sans publicité payante. L’objectif est ambitieux : atteindre 5 000 commandes quotidiennes d’ici septembre 2025. Cette croissance fulgurante s’appuie sur l’acquisition récente de Mira, un fournisseur de points de vente pour le secteur africain de la restauration et de l’hôtellerie. En intégrant ses outils SaaS à sa logistique, Chowdeck entend offrir aux restaurants un écosystème complet pour gérer et livrer leurs plats.

Un acteur qui mise sur la rentabilité

Chowdeck se distingue aussi par sa rentabilité, atteinte bien avant cette levée de fonds. Son PDG, Femi Aluko, affirme viser le seuil de rentabilité sur chaque nouveau marché dans les semaines suivant son lancement. Un objectif ambitieux, mais qui pourrait consolider la position de la startup comme leader régional de la livraison et du commerce rapide.
Si elle parvient à maintenir cette dynamique, Chowdeck pourrait bien redessiner le paysage de la livraison en Afrique de l’Ouest.

Maceo Ouitona
LIRE LA BIO
Maceo Ouitona est journaliste et chargé de communication, passionné des enjeux politiques, économiques et culturels en Afrique. Il propose sur Afrik des analyses pointues et des articles approfondis mêlant rigueur journalistique et expertise digitale
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Bola Tinubu, président en exercice de la CEDEAO

Nigeria : Tinubu vise 7% de croissance d’ici à 2027, un pari réaliste ?

Le Président nigérian, Bola Ahmed Tinubu, a fixé un nouvel objectif économique ambitieux : porter la croissance annuelle du pays à 7% d’ici 2027,...
Viande rouge

Viande rouge hors de prix : les dessous d’une hausse mondiale

Partout dans le monde, la viande rouge devient un produit de plus en plus difficile à se procurer à un prix raisonnable. De l’Europe...
Comfort Emmanson vs KWAM 1 : polémique sur la justice au Nigeria

Comfort Emmanson vs KWAM 1 : polémique sur la justice au Nigeria

Une passagère emprisonnée pour avoir agressé un équipage d'avion déclenche un tollé sur les réseaux sociaux, où les Nigérians dénoncent un traitement inéquitable comparé...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES JUILLET 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025