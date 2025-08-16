Chowdeck : la pépite nigériane qui veut conquérir l’Afrique de l’Ouest

En seulement trois ans, Chowdeck s’est imposée comme l’un des acteurs les plus prometteurs de la livraison de repas en Afrique de l’Ouest. Rentable dans un secteur où les marges restent traditionnellement faibles, la startup nigériane surprend par sa performance. Elle vient de lever 9 millions de dollars en série A pour accélérer son expansion au Nigeria et au Ghana.

Elle mise sur le quick commerce pour se démarquer de la concurrenc

Une levée de fonds stratégique

Ce tour de table, mené par Novastar Ventures avec la participation de Y Combinator, AAIC Investment, Rebel Fund, GFR Fund, Kaleo, HoaQ et d’autres investisseurs, va permettre à Chowdeck d’ouvrir 40 “dark stores” d’ici la fin de l’année et 500 d’ici 2026. Ces magasins fermés au public, combinés à des centres logistiques hyperlocaux, doivent réduire encore les délais de livraison et élargir l’offre au-delà des plats préparés, notamment vers l’épicerie.

Un modèle local gagnant

Fondée en octobre 2021 par Femi Aluko, Olumide Ojo et Lanre Yusuf, Chowdeck est déjà présente dans 11 villes du Nigéria, avec un réseau de plus de 20 000 livreurs et 1,5 million de clients servis. Plus de la moitié des courses sont effectuées à vélo dans les zones densément peuplées, permettant de maintenir un délai moyen de livraison de 30 minutes.

Contrairement à de grands concurrents internationaux qui ont quitté ou réduit leurs opérations en Afrique, Chowdeck a misé sur la livraison de plats locaux, un segment plus complexe à gérer mais qui renforce la fidélité des consommateurs.

Une expansion rapide au Ghana

Lancée au Ghana il y a seulement trois mois, la plateforme y enregistre déjà 1 000 commandes par jour, sans publicité payante. L’objectif est ambitieux : atteindre 5 000 commandes quotidiennes d’ici septembre 2025. Cette croissance fulgurante s’appuie sur l’acquisition récente de Mira, un fournisseur de points de vente pour le secteur africain de la restauration et de l’hôtellerie. En intégrant ses outils SaaS à sa logistique, Chowdeck entend offrir aux restaurants un écosystème complet pour gérer et livrer leurs plats.

Un acteur qui mise sur la rentabilité

Chowdeck se distingue aussi par sa rentabilité, atteinte bien avant cette levée de fonds. Son PDG, Femi Aluko, affirme viser le seuil de rentabilité sur chaque nouveau marché dans les semaines suivant son lancement. Un objectif ambitieux, mais qui pourrait consolider la position de la startup comme leader régional de la livraison et du commerce rapide.

Si elle parvient à maintenir cette dynamique, Chowdeck pourrait bien redessiner le paysage de la livraison en Afrique de l’Ouest.