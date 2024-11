Nigeria : bientôt une centrale solaire de 1800 MWh à Kano

Le Nigeria se prépare à inaugurer une centrale solaire de 1800 MWh à Kano, un projet innovant qui promet de révolutionner l’alimentation énergétique de l’usine UMZA.

En partenariat avec Paras Energy Ltd., Empower New Energy s’apprête à révolutionner l’alimentation énergétique de l’usine UMZA International Farms Limited, spécialisée dans la transformation de riz et d’huile dans la région stratégique de Kano, au Nigeria. Ce projet ambitieux prévoit une centrale solaire photovoltaïque d’une capacité annuelle de 1800 MWh, une première étape pour réduire les coûts énergétiques tout en répondant aux besoins industriels du pays.

Une installation hybride et innovante

Le chantier de la centrale solaire, qui démarrera d’ici six mois, comprend des installations sur les toits et au sol de l’usine UMZA. Pour assurer une alimentation énergétique stable, la centrale sera complétée par un système de stockage en batterie de 2 MWh, faisant de cette installation un dispositif hybride. Selon Terje Osmundsen, PDG d’Empower New Energy, « ce partenariat marque une étape importante dans notre mission de fournir des solutions énergétiques durables dans la région de Kano. »

Ce projet contribue non seulement à améliorer la compétitivité de l’usine UMZA, mais aussi à renforcer la résilience économique de la région. En effet, l’usine pourra s’affranchir partiellement des réseaux nationaux et des générateurs diesel coûteux, pour opter pour une source d’énergie plus abordable et respectueuse de l’environnement. Cette initiative est d’autant plus précieuse dans un contexte où le Nigeria cherche à répondre à une demande énergétique croissante tout en réduisant son empreinte carbone.

Le Nigeria, leader potentiel des énergies renouvelables en Afrique

Avec des projets comme celui-ci, le Nigeria aspire à devenir un exemple pour l’Afrique dans la transition vers des énergies renouvelables adaptées aux besoins locaux. Les partenaires internationaux, tels qu’Empower et Paras Energy, jouent un rôle clé dans cette transition en investissant dans des infrastructures durables. Cette centrale solaire pourrait également positionner les produits nigérians de l’agro-industrie comme compétitifs sur le marché international, renforçant ainsi l’économie du pays.