L’Inde face à la Chine : une nouvelle course pour l’influence en Afrique

Dans une Afrique en pleine compétition pour l’influence, l’Inde intensifie sa présence pour contrer la domination croissante de la Chine.

L’Afrique est aujourd’hui le théâtre d’une compétition mondiale intense, où les grandes puissances s’affrontent pour gagner du terrain. Alors que la Chine a solidement ancré sa présence sur le continent, l’Inde, géant émergent de l’Asie, ne reste pas en retrait. La récente tournée de la présidente indienne Droupadi Murmu en Afrique marque une nouvelle étape dans les ambitions de New Delhi, qui cherche à contrebalancer l’influence croissante de Pékin. Cette dynamique pose une question cruciale : que veut vraiment l’Inde en Afrique, et comment se positionne-t-elle par rapport à son voisin chinois ?

Une tournée stratégique : Algérie, Mauritanie, Malawi

La tournée de Droupadi Murmu, débutée en Algérie avant de passer en Mauritanie et au Malawi, n’est pas le fruit du hasard. Chacun de ces pays possède des ressources naturelles vitales pour l’Inde : le cuivre, ou, le phosphate, et même le lithium, indispensable aux nouvelles technologies. La Mauritanie, présidée par Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, assure actuellement la présidence tournante de l’Union africaine, un facteur clé pour l’influence diplomatique indienne.

L’économie indienne est en pleine expansion, et ses besoins en matières premières sont énormes. L’Algérie, avec ses réserves de gaz et de pétrole, et le Malawi, « cœur chaleureux de l’Afrique », riche en ressources, représentent des partenaires stratégiques pour New Delhi. Ces relations renforcent également la position de l’Inde dans des secteurs clés comme la défense, les chemins de fer et la technologie. Ainsi, cette offensive diplomatique vise à diversifier les approvisionnements de l’Inde et à réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine.

Une alternative aux puissances occidentales et chinoises

Si la Chine a su s’imposer en Afrique, en particulier à travers d’importants investissements dans les infrastructures, l’Inde propose une approche différente. Fort de son passé de pays « non alignés » et membre des BRICS, l’Inde se positionne comme un partenaire naturel pour de nombreux États africains cherchant à libérer de l’influence occidentale et à redéfinir leurs relations internationales. New Delhi offre ainsi des alternatives dans plusieurs domaines : économie, culture, éducation, technologie et santé, renforçant ainsi sa place sur la scène africaine.

La concurrence avec la Chine : un enjeu mondial

L’ombre de la Chine plane toujours sur les initiatives indiennes. Alors que Pékin investit largement dans les infrastructures africaines, l’Inde cherche à jouer sur ses propres forces pour s’imposer. Cette lutte pour l’influence ne se limite pas à l’Afrique, mais fait partie d’une rivalité mondiale plus large entre les deux géants asiatiques. Pour l’Afrique, cette concurrence pourrait devenir une opportunité, permettant aux pays du continent de tirer parti des offres diverses proposées par les différentes puissances.