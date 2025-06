L’Inde fait un don de 1000 tonnes de riz et des médicaments au Cameroun 

Le port autonome de Douala a servi de cadre, ce jour 23 juin 2025, à une cérémonie de réception de 1000 tonnes de riz, des médicaments, des tentes, des couvertures,…D’où la présence de Monsieur Paul Atanga Nji, ministre camerounais de l’Administration territoriale (Minat), ayant à ses côtés Son Excellence Vijay Khanduja, haut-commissaire de l’Inde au Cameroun, Monsieur Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, gouverneur de la région du Littoral et tout son état-major.

Selon le Minat, «des milliers de familles ont été affectées par les crues, perdant habitations, cultures et biens de première nécessité. Pour le gouvernement camerounais, cette aide arrive à point nommé. Ce don est une bouffée d’oxygène pour des populations éprouvées et un signal fort de la coopération sud-sud ». « Nous sommes ici au port de Douala, pour constater effectivement que les 39 conteneurs contenant 1000 tonnes de riz, des médicaments, des tentes, des couvertures,…sont en plein débarquement. Dans 24 ou 48 heures, les camions vont acheminer cette aide vers les localités concernées, pour une répartition rapide et équitable», conclut-il.

Pour le taximan Polycarpe H., « avec, d’une part, la rigueur qui caractérise le ministre de l’administration territoriale Paul Atanga Nji, et d’autre part, que c’est un habitué aux opérations de distribution, je n’ai de doute de ce que ces produits parviendront aux concernés ». « Pour ce qui concerne la production du riz, pourquoi ne pas mettre nos terres, pourtant fertiles, en valeur. Cela nous éviterait de toujours tendre la main vers l’extérieur, même en cas de catastrophes », ajoute-t-il.

Cameroun : 140 710 tonnes de riz produit en 2024

Il faut signaler que le Cameroun n’a produit que 140 710 tonnes de riz en 2024, tandis que sa demande était de 648085 tonnes en 2024. Et les importations de riz ont coûté 3185 milliards de Fcfa en 2024, contre 200,8 milliards de fcfa en 2023. Cette situation somme toute désolante met en évidence la nécessité pour le Cameroun de renforcer sa production rizicole, afin de réduire sa dépendance aux importations.

« L’Inde exportera du riz blanc non basmati vers 7 pays à travers le monde à savoir la Guinée (142 000 tonnes), la Côte d’Ivoire (142 000 tonnes), les Seychelles (800 tonnes), le Cameroun (190 000 tonnes), les Philippines (295 000 tonnes), le Népal (95 000 tonnes) et la Malaisie (170 000 tonnes) ». C’est ce qu’a indiqué un décret du gouvernement publié le 18 octobre 2023.