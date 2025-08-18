Cameroun, Présidentielle 2025 : une candidature unique fera du mal à qui ?

Emmanuel Batamag

Lecture 3 min.
Le Président du Cameroun, Paul Biya
Le Président du Cameroun, Paul Biya

Après la publication officielle, le 26 juillet 2025, de la liste des candidats retenus (13) par le Conseil Électoral du Cameroun (Elections) et le contentieux pré-électoral, le 4 août 2025, les populations camerounaises ont désormais une idée sur le profil de ceux qui aspirent diriger le pays.

Vu le poids du Rdpc (rassemblement démocratique du peuple camerounais), parti au pouvoir depuis 43 ans. Faire tomber ce géant fortement enraciné dans les régions, départements, arrondissements, districts et villages, selon les militants, amis et sympathisants des partis politiques de l’opposition, est une équation facile à résoudre, si et seulement si, les leaders des  12 partis de l’opposition retenus, vont s’entendre, pour choisir un seul candidat.

Appel à l’union des forces de l’opposition

« Quand je sais que le Rdpc a derrière lui, Elecam, le conseil constitutionnel, tous les membres du gouvernement, les PCA, les directeurs des sociétés publiques et para-publiques, y compris l’armée, j’émets le vœu de ce que pour la consultation électorale du 12 octobre prochain, que tous les leaders des partis de l’opposition unissent leurs forces, afin de renverser le parti au pouvoir », déclare le conducteur de moto Alain H.

LIRE AUSSI
Lire aussi 2
Cameroun : Maurice Kamto crie à l’exclusion politique après le rejet de sa candidature

« Une fois que le candidat désigné par les leaders des partis politiques de l’opposition aura remporté, il pourra organiser une nouvelle élection quelques mois ou années après, afin de donner la chance à tous », ajoute-t-il.

Selon le patriarche Félix M., « n’ayons pas honte d’imiter le bel exemple ! Nos leaders des partis de l’opposition, s’ils aiment réellement notre pays, pour ne pas dire, veulent le sortir de l’abîme, il serait mieux de s’inspirer du cas du Sénégal. Ne dit-on souvent pas que « l’union fait la force ? « . Alors, il est grand temps que cet adage soit mis en application. Cela fera le bonheur de tous, sans exception ».

« Pour une candidature unique à l’élection présidentielle »

« Pour que les choses changent, j’invite tous les Camerounais à voter et à surveiller les résultats. Que les représentants des partis de l’opposition informent à temps, à leurs militants, amis et sympathisants, le candidat consensuel», conclut-il.

LIRE AUSSI
Lire aussi 1
Cameroun : 83 candidatures pour une élection présidentielle : est-ce une plaisanterie ?

« Pour plusieurs raisons, je milite pour une candidature unique à l’élection présidentielle du 12 octobre prochain. Il y a entre autres raisons : c’est le souhait de beaucoup de Camerounais ; cela nous évite à éparpiller les énergies ; cela permet de mettre à nu, les différents mécanismes de fraudes souvent utilisés par le parti au pouvoir ; cela permet d’éviter les manifestations post-électorales ; c’est aussi en quelque sorte, un vote-sanction à travers les urnes », indique l’électricien Gaston T.

Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Assimi Goïta et Emmanuel Macron

Tensions diplomatiques entre Paris et Bamako : l’arrestation controversée d’un Français au Mali

L’arrestation récente de Yann Vezilier, un ressortissant français au Mali, a ravivé les tensions déjà fortes entre les autorités de transition maliennes et la...
Municipales en Libye

En Libye, des élections pleines d’espoir mais freinées par les divisions

La Libye tente d’avancer sur la voie démocratique à travers des élections municipales partielles. Si la participation dans certaines régions traduit une volonté populaire...
Drapeau du Cameroun

Cameroun 2026 : le 4e recensement général reporté après l’élection présidentielle avec un budget divisé par 5

Dix ans après le décret présidentiel de 2015, le Cameroun va finalement réaliser son 4e recensement général de la population et de l'habitat couplé...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES JUILLET 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025