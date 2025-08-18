Cameroun, Présidentielle 2025 : une candidature unique fera du mal à qui ?

Après la publication officielle, le 26 juillet 2025, de la liste des candidats retenus (13) par le Conseil Électoral du Cameroun (Elections) et le contentieux pré-électoral, le 4 août 2025, les populations camerounaises ont désormais une idée sur le profil de ceux qui aspirent diriger le pays.

Vu le poids du Rdpc (rassemblement démocratique du peuple camerounais), parti au pouvoir depuis 43 ans. Faire tomber ce géant fortement enraciné dans les régions, départements, arrondissements, districts et villages, selon les militants, amis et sympathisants des partis politiques de l’opposition, est une équation facile à résoudre, si et seulement si, les leaders des 12 partis de l’opposition retenus, vont s’entendre, pour choisir un seul candidat.

Appel à l’union des forces de l’opposition

« Quand je sais que le Rdpc a derrière lui, Elecam, le conseil constitutionnel, tous les membres du gouvernement, les PCA, les directeurs des sociétés publiques et para-publiques, y compris l’armée, j’émets le vœu de ce que pour la consultation électorale du 12 octobre prochain, que tous les leaders des partis de l’opposition unissent leurs forces, afin de renverser le parti au pouvoir », déclare le conducteur de moto Alain H.

« Une fois que le candidat désigné par les leaders des partis politiques de l’opposition aura remporté, il pourra organiser une nouvelle élection quelques mois ou années après, afin de donner la chance à tous », ajoute-t-il.

Selon le patriarche Félix M., « n’ayons pas honte d’imiter le bel exemple ! Nos leaders des partis de l’opposition, s’ils aiment réellement notre pays, pour ne pas dire, veulent le sortir de l’abîme, il serait mieux de s’inspirer du cas du Sénégal. Ne dit-on souvent pas que « l’union fait la force ? « . Alors, il est grand temps que cet adage soit mis en application. Cela fera le bonheur de tous, sans exception ».

« Pour une candidature unique à l’élection présidentielle »

« Pour que les choses changent, j’invite tous les Camerounais à voter et à surveiller les résultats. Que les représentants des partis de l’opposition informent à temps, à leurs militants, amis et sympathisants, le candidat consensuel», conclut-il.

« Pour plusieurs raisons, je milite pour une candidature unique à l’élection présidentielle du 12 octobre prochain. Il y a entre autres raisons : c’est le souhait de beaucoup de Camerounais ; cela nous évite à éparpiller les énergies ; cela permet de mettre à nu, les différents mécanismes de fraudes souvent utilisés par le parti au pouvoir ; cela permet d’éviter les manifestations post-électorales ; c’est aussi en quelque sorte, un vote-sanction à travers les urnes », indique l’électricien Gaston T.