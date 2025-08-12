Afrobasket 2025 : les Lions du Sénégal rugissent d’entrée face à l’Ouganda (88-53)

Le Sénégal a parfaitement lancé sa campagne à l’Afrobasket masculin 2025 en s’imposant avec autorité face à l’Ouganda (88-53). Pour ce match d’ouverture de la 31e édition de la compétition continentale, les Lions ont offert une démonstration de force qui confirme leur statut de favori.

Le Sénégal a donner le ton face à l’Ouganda, en ouverture de l’Afrobasket 2025. Les hommes de DeSagana Diop ont rapidement pris la mesure de leurs adversaires ougandais. Avec une entame de match agressive, les coéquipiers de Brancou Badio ont pris rapidement l’avantage, menant de 15 points à l’issue du premier quart-temps. À la pause, l’écart s’est maintenu avec un score de 44-30 en faveur des Sénégalais.

Les hommes de Déssagana Diop ont ensuite maîtrisé la rencontre de bout en bout, dominant l’ensemble des quart-temps grâce à une défense solide et une attaque redoutablement efficace. L’écart de 35 points au final témoigne de la supériorité sénégalaise dans tous les compartiments du jeu.

Cette victoire éclatante contraste avec les difficultés rencontrées lors de la préparation, où l’équipe avait s’est inclinée d’un petit point face à Madagascar (67-68), samedi à Luanda. Un faux pas qui aura finalement servi de déclic aux Lions.

Le contexte de cette ouverture

Le Sénégal figure en tête du Power Ranking de la Fiba avant le début de l’AfroBasket « Angola 2025 », fruit d’un brillant parcours sans faute lors des éliminatoires : 6 victoires en 6 matchs. Cette performance d’entrée valide les attentes placées en l’équipe dirigée par l’ancien international NBA DeSagana Diop.

Après cette entrée en matière réussie, ils affronteront l’Égypte jeudi prochain, avant de boucler la phase de groupes face au Mali, le samedi 16 août. Le Sénégal, qui n’a plus remporté l’Afrobasket depuis 1997, semble bien parti pour mettre fin à cette longue disette.

L’Afrobasket masculin 2025 se déroule du 12 au 24 août en Angola, avec 16 équipes en lice pour le titre continental.