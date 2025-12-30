CAN 2025 : Le Nigeria termine en beauté, la Tunisie se qualifie dans la douleur, La Tanzanie historique

Les deux matchs du groupe C ont livré leur verdict ce mardi 30 décembre. Le Nigeria poursuit son sans-faute tandis que la Tunisie arrache sa qualification grâce à un nul face à la Tanzanie qui se qualifie aussi pour la première fois de son histoire.

La troisième et dernière journée du groupe C de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 s’est achevée ce mardi après-midi avec deux rencontres disputées simultanément à 17h. Au terme de ces 90 minutes décisives, le Nigeria confirme son statut de premier de la poule et de favori de la compétition en s’imposant 3-1 devant l’Ouganda. La Tunisie valide son billet pour les huitièmes de finale, non sans quelques frayeurs en partageant les points avec la Tanzanie qui se qualifie pour la première fois de son histoire.

Ouganda – Nigeria (1-3) : Les Super Eagles impitoyables

Au Complexe Sportif de Fès, le Nigeria n’a laissé aucune chance à l’Ouganda. Déjà assurés de la première place du groupe avant le coup d’envoi, les Super Eagles ont néanmoins pris cette rencontre très au sérieux, malgré la rotation opérée par le sélectionneur Éric Chelle.

CAN 2025 : Le Nigeria s’envole, 3-0 contre l’Ouganda https://t.co/q644ApfmHh — Afrik.com (@AfrikInfo) December 30, 2025

Avec cette troisième victoire consécutive, le Nigeria réalise un parcours parfait en phase de groupes (9 points, 7 buts marqués), une première depuis 2021 pour les triples champions d’Afrique. Le Nigeria affrontera un des meilleurs troisièmes au prochain tour.

Pour l’Ouganda, co-organisateur de la prochaine édition en 2027 avec la Tanzanie et le Kenya, l’aventure s’arrête là. Les Cranes terminent derniers du groupe C avec un seul point et quittent la compétition sans victoire. Il leur reste deux ans pour progresser.

Tanzanie – Tunisie (1-1) : Les Aigles de Carthage s’en sortent

Au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, la Tunisie a vécu un match stressant. Les Aigles de Carthage, qui pouvaient se contenter d’un match nul pour valider leur qualification, ont été bousculés par des Tanzaniens volontaires.

C’est Ismaël Gharbi qui a ouvert le score sur penalty à la 43e minute, après une intervention de la VAR pour une faute dans la surface tanzanienne. Les hommes de Sami Trabelsi pensaient alors avoir fait le plus dur.

Mais dès le retour des vestiaires, la Tanzanie a égalisé par l’intermédiaire de Feisal Salum (48e), d’une frappe lointaine du pied droit qui a surpris le portier tunisien Dahmen. Les Taifa Stars ont ensuite poussé pour arracher une victoire historique, mais ils se consolent avec une place parmis les meilleurs troisièmes. En huitième de finale, il leur faudra cependant affronter les favoris marocains.

Les Aigles de Carthage terminent deuxièmes du groupe C avec 4 points et affrontera le Mali dans un match qui promet d’être disputé lors des huitièmes de finale.

Ce soir à 20h, les deux autres matchs du programme (Bénin-Sénégal et Botswana-RD Congo) clôtureront la phase de groupes du groupe D, avec à la clé la dernière place qualificative directe pour les huitièmes.