CAN 2025 : le Sénégal qualifié avant même de jouer son dernier match de poule

Grâce aux résultats des groupes A et B ce lundi, les Lions de la Teranga sont assurés de disputer les huitièmes de finale, quelle que soit l’issue de leur rencontre face au Bénin ce mardi.

C’est l’avantage inattendu d’une configuration favorable. Sans avoir disputé leur troisième et dernier match de poule, les hommes de Pape Thiaw sont d’ores et déjà certains de poursuivre l’aventure marocaine. La phase de groupes de la CAN 2025 n’est pas encore totalement achevée que le tableau des qualifiés pour les huitièmes de finale est presque complet.

Des résultats favorables

L’explication tient aux mathématiques du règlement de la compétition. Dans les groupes A et B, arrivés à leur terme, les équipes classées troisièmes comptent chacune deux points. La Zambie et les Comores, avec deux unités chacune, établissent ainsi le plancher pour figurer parmi les quatre meilleurs troisièmes repêchés.

Or le Sénégal, actuellement premier du groupe D a déjà quatre points. Même en cas de défaite face au Bénin ce mardi, les Lions conserveraient leurs quatre points et termineraient au minimum troisièmes de leur poule, sachant que le Botswana ne compte aucun point. Ils seraient donc bien au-dessus des deux points des derniers troisièmes qualifiables.

Une pression allégée, mais des ambitions intactes

Cette qualification anticipée ne doit pas faire oublier l’objectif : terminer en tête du groupe D. Actuellement, avec 4 pts, le Sénégal est premier de la poule devant la RD Congo, grâce à une meilleure différence de buts. Mais le Bénin suit avec 3 points. Une victoire face aux Guépards béninois est nécessaire pour espérer garder la première place, en fonction de la différence de but. Sinon, une défâite amènerait les Lions de la Teranga àla troisième place avec un adversaire coriace en huitièmes.

Mais attention, le Bénin, auteur d’une belle victoire face au Botswana, aura lui aussi à cœur de briller en phase finale de CAN. Une victoire surprise face aux favoris sénégalais placerait le Bénin dans les deux premiers, un niveau que les Guépards souhaitent atteindre pour montrer que leur anciens nom, les Ecureuils, est désormais remplacer par un animal plus féroce.