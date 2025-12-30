CAN 2025 : le Sénégal qualifié avant même de jouer son dernier match de poule

Amadou Atar

Lecture 2 min.
Sénégal CAN 2025
Sénégal CAN 2025

Grâce aux résultats des groupes A et B ce lundi, les Lions de la Teranga sont assurés de disputer les huitièmes de finale, quelle que soit l’issue de leur rencontre face au Bénin ce mardi.

C’est l’avantage inattendu d’une configuration favorable. Sans avoir disputé leur troisième et dernier match de poule, les hommes de Pape Thiaw sont d’ores et déjà certains de poursuivre l’aventure marocaine. La phase de groupes de la CAN 2025 n’est pas encore totalement achevée que le tableau des qualifiés pour les huitièmes de finale est presque complet.

Des résultats favorables

L’explication tient aux mathématiques du règlement de la compétition. Dans les groupes A et B, arrivés à leur terme, les équipes classées troisièmes comptent chacune deux points. La Zambie et les Comores, avec deux unités chacune, établissent ainsi le plancher pour figurer parmi les quatre meilleurs troisièmes repêchés.

Or le Sénégal, actuellement premier du groupe D a déjà quatre points. Même en cas de défaite face au Bénin ce mardi, les Lions conserveraient leurs quatre points et termineraient au minimum troisièmes de leur poule, sachant que le Botswana ne compte aucun point. Ils seraient donc bien au-dessus des deux points des derniers troisièmes qualifiables.

Une pression allégée, mais des ambitions intactes

Cette qualification anticipée ne doit pas faire oublier l’objectif : terminer en tête du groupe D. Actuellement, avec 4 pts, le Sénégal est premier de la poule devant la RD Congo, grâce à une meilleure différence de buts. Mais le Bénin suit avec 3 points. Une victoire face aux Guépards béninois est nécessaire pour espérer garder la première place, en fonction de la différence de but. Sinon, une défâite amènerait les Lions de la Teranga àla troisième place avec un adversaire coriace en huitièmes.

Mais attention, le Bénin, auteur d’une belle victoire face au Botswana, aura lui aussi à cœur de briller en phase finale de CAN. Une victoire surprise face aux favoris sénégalais placerait le Bénin dans les deux premiers, un niveau que les Guépards souhaitent atteindre pour montrer que leur anciens nom, les Ecureuils, est désormais remplacer par un animal plus féroce.

Avatar photo
LIRE LA BIO
Amadou Atar est une référence dans le monde du football africain. Il est précis et objectif dans ses articles, même si on ne peut lui enlever un penchant historique pour le mythique club français de Saint-Etienne où sont passés plusieurs des plus grands joueurs africains de l'histoire
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Trophée de la CAN

Égypte et Afrique du Sud  au rendez-vous dans le groupe B de la CAN 2025

Sans véritable surprise, le groupe B de la CAN 2025 a rendu son verdict : l’Égypte et l’Afrique du Sud valident leur billet pour...
Vote (illustration)

Législatives 2026 : le Bénin entre en campagne en sourdine

Depuis le 26 décembre, le Bénin est officiellement entré en campagne pour les élections législatives et communales prévues le 11 janvier 2026. Pourtant, à...
CAN 2025

CAN 2025 : une dernière journée décisive avant les huitièmes de finale

À l’heure des comptes, la Coupe d’Afrique des nations 2025 s’apprête à livrer une journée couperet. Entre certitudes déjà acquises et équations encore ouvertes,...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES NOVEMBRE 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025