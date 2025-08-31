Sénégal : la ministre des Sports fixe un double défi à Pape Thiaw

Pape Thiaw n’a pas droit à l’erreur. Nommé sélectionneur en décembre 2024, il devra qualifier le Sénégal au Mondial 2026 et remporter la CAN 2025 au Maroc. Un contrat placé sous la pression directe de la ministre des Sports, Khady Diène Gaye, qui fixe un double objectif historique. Dès septembre, deux matchs couperets face au Soudan et à la RDC pourraient décider de son avenir.

Qualifier le Sénégal pour la Coupe du monde 2026 et ramener la Coupe d’Afrique des Nations 2025 du Maroc : tels sont les objectifs clairement assignés au nouveau sélectionneur des Lions, Pape Thiaw, par la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye.

Un contrat sous conditions

Vendredi 29 août, la ministre Khady Diène Gaye a levé toute ambiguïté : la mission de Pape Thiaw ne se limite pas à gérer une transition après l’ère Aliou Cissé. Le technicien de 47 ans, nommé en décembre 2024, doit impérativement qualifier les Lions à la Coupe du monde 2026 et conquérir la CAN 2025 au Maroc. « Ce sont les conditions que j’ai fixées pour approuver son contrat », a-t-elle déclaré.

Ancien attaquant international, vainqueur du CHAN 2023, Pape Thiaw prend les rênes d’une sélection auréolée d’un premier titre continental en 2022 sous Aliou Cissé, mais toujours sous pression. L’attente est immense : conserver le statut de grande nation africaine et franchir un cap sur la scène mondiale.

Septembre, mois décisif

Le calendrier immédiat ne laisse aucune place au doute : deux matchs couperets attendent les Lions dans les éliminatoires du Mondial 2026. Le 5 septembre, ils affronteront le Soudan au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, avant un déplacement périlleux à Kinshasa le 9 septembre pour défier la République démocratique du Congo.

Actuellement deuxièmes du groupe B avec 12 points (+7), derrière la RDC (13 points, +5), les Sénégalais n’ont pas de marge d’erreur. Ces rencontres pourraient redéfinir la hiérarchie et déterminer en grande partie l’avenir des Lions dans la compétition.

Au-delà de la qualification : viser plus haut

Si la qualification est une obligation, la ministre a insisté sur une ambition plus vaste. « Le défi n’est plus de se qualifier, mais d’aller plus loin et de viser le trophée mondial », a-t-elle affirmé. Une déclaration qui traduit la volonté politique de hisser le Sénégal à un niveau inédit dans l’histoire de son football, après avoir déjà marqué le continent.

En succédant à Aliou Cissé, qui avait marqué l’histoire en offrant au Sénégal sa première CAN en 2022 et en atteignant les huitièmes de finale du Mondial 2022, Pape Thiaw hérite d’un héritage lourd à porter. Mais son parcours récent, ponctué du sacre au CHAN 2023 avec l’équipe locale, lui a forgé une crédibilité et un style reconnu.

Reste désormais à transformer cette expérience en résultats concrets. Car pour Pape Thiaw, comme pour le Sénégal, l’heure n’est plus seulement aux promesses : elle est aux victoires majeures.