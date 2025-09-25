Saisie record : la Marine française intercepte près de 10 tonnes de cocaïne dans le golfe de Guinée

La Marine nationale française a réalisé lundi 22 septembre 2025 une saisie exceptionnelle de 9,6 tonnes de cocaïne sur un bateau de pêche sans pavillon naviguant au large des côtes d’Afrique de l’Ouest. Cette cargaison représente une valeur marchande estimée à près de 519 millions d’euros, constituant l’une des plus importantes interceptions de l’année.

L’intervention s’est déroulée dans le cadre de l’opération Corymbe, le déploiement permanent de la France dans le golfe de Guinée visant à lutter contre la piraterie et les trafics de stupéfiants. Les équipages de deux navires français ont participé à cette opération, illustrant la coordination des moyens déployés par la Marine nationale dans cette zone stratégique.

Un navire fantôme sous surveillance

Le bateau intercepté présentait toutes les caractéristiques d’un navire utilisé par les réseaux internationaux de narcotrafiquants : il n’était immatriculé dans aucun État, une pratique courante pour échapper aux contrôles et brouiller les pistes. Ces embarcations « fantômes » constituent un défi majeur pour les autorités maritimes internationales.

Conformément à la procédure habituelle pour ce type d’intervention, la cargaison sera détruite et le navire laissé libre de reprendre sa route. Cette approche pragmatique permet d’éviter les complications juridictionnelles tout en neutralisant efficacement la drogue.

2025, une année record pour les saisies

Cette nouvelle prise s’inscrit dans une série d’interceptions remarquables. Fin août, la marine française avait déjà saisi près de six tonnes de cocaïne au large des côtes de l’Afrique de l’Ouest. Avec plus de 45 tonnes de drogues interceptées par la marine française, les saisies effectuées en 2025 atteignent d’ores et déjà un record, selon l’amiral Nicolas Vaujour, chef d’état-major de la Marine.

Ces chiffres témoignent de l’intensification du trafic de cocaïne transitant par l’Afrique de l’Ouest, devenue une plaque tournante majeure pour l’approvisionnement de l’Europe. 54 tonnes de drogues ont été saisies dans la région depuis le début de 2025, soulignant l’ampleur du phénomène.

L’Afrique de l’Ouest, nouveau carrefour du trafic

Des gangs des Balkans dominent désormais la route commerciale transatlantique « Highway 10 » le long du 10e parallèle, travaillant en partenariat avec des fournisseurs de cocaïne en amont comme le gang brésilien PCC et des intermédiaires logistiques au Sénégal, en Sierra Leone, en Gambie, en Guinée-Bissau et au Cap-Vert.

La Marine nationale salue la « parfaite coopération entre les acteurs nationaux et internationaux de la lutte contre les stupéfiants« . Ces opérations s’appuient sur un réseau de renseignement impliquant plusieurs agences : l’Office anti-stupéfiants français (OFAST), le Maritime Analysis and Operations Centre (MAOC-N), les services britanniques de la National Crime Agency (NCA) et la Drug Enforcement Administration (DEA) américaine.

Face à l’évolution constante des routes du narcotrafic, la vigilance et la coopération internationale restent les armes les plus efficaces contre ces réseaux criminels transnationaux.