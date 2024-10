Sénégal : Aliou Cissé quitte les Lions de la Teranga

Aliou Cissé quitte les Lions de la Teranga après presque dix ans, suscitant des interrogations sur les raisons de cette séparation.

Après près d’une décennie passée à la tête des Lions de la Teranga, Aliou Cissé, l’entraîneur emblématique du Sénégal, n’a pas vu son contrat renouvelé. Une décision qui soulève des interrogations, notamment sur les raisons profondes de cette séparation. Si la Fédération sénégalaise de football et la ministre des Sports évoquent des motifs clairs, d’autres facteurs plus subtils semblent avoir joué un rôle.

Un départ sous le sceau de l’échec ?

Aliou Cissé a marqué l’histoire du football sénégalais en offrant au pays sa première Coupe d’Afrique des Nations en 2022. Pourtant, ses récentes performances ne semblent pas avoir répondu aux attentes élevées de la Fédération et du gouvernement. La non-qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2022 et l’élimination précoce à la CAN 2023 en Côte d’Ivoire ont été des éléments déterminants dans cette décision.

Au-delà des résultats sportifs, la régression des Lions au classement FIFA a également pesé lourd dans la balance. Sous la direction de Cissé, l’équipe nationale sénégalaise a connu un déclin qui n’est pas passé inaperçu. Khady Diène Gaye, ministre de la Jeunesse et des Sports, a pointé du doigt cette chute, considérant qu’elle reflète un manque de dynamisme et une stagnation de l’équipe.

Un désamour grandissant avec le public ?

Si les échecs sportifs et la régression FIFA suffisent à justifier le non-renouvellement du contrat de Cissé, un autre facteur plus surprenant est évoqué : un risque de désaffection entre le sélectionneur et les supporters sénégalais. Ce fossé grandissant pourrait être le résultat de ses choix tactiques controversés ou d’une lassitude générale après neuf ans et demi passés à la tête de l’équipe. Cette rupture symbolise la fin d’une ère, mais aussi l’incertitude quant à l’avenir des Lions.

Avec le départ de Cissé, la Fédération sénégalaise de football doit maintenant tourner la page et se concentrer sur l’avenir. Un staff intérimaire sera mis en place pour gérer les prochains matchs de qualification à la CAN 2025, notamment la confrontation contre le Malawi dans quelques jours. Les défis à venir sont nombreux, et la nomination d’un nouvel entraîneur sera nécessaire pour réinsuffler une dynamique positive à l’équipe.