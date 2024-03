Sénégal : Aliou Cissé reste à la tête des Lions de la Teranga jusqu’en 2026

Le sélectionneur national des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, a été reconduit à son poste par la Fédération sénégalaise de football.

Malgré l’élimination du Sénégal en huitièmes de finale de la CAN-2023, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a décidé de reconduire Aliou Cissé à son poste de sélectionneur. Aliou Cissé, qui a conduit le Sénégal à son premier titre de champion d’Afrique en 2021, a signé un nouveau contrat qui le liera à la FSF jusqu’en 2026.

Qualifier le Sénégal pour la CAN-2025

Le vice-président de la FSF, Seydou Sané, a déclaré : « Le comité exécutif (de la Fédération) renouvelle au sélectionneur Aliou Cissé sa confiance et l’engage à poursuivre sa mission en vue de l’atteinte des objectifs à venir, à savoir la qualification pour la CAN-2025 et la Coupe du monde 2026 ».

Aliou Cissé aura donc l’occasion de poursuivre son travail avec une équipe talentueuse qui a encore beaucoup de potentiel. Ses principales missions seront de qualifier le Sénégal pour la CAN-2025 qui se déroulera au Maroc ; qualifier le Sénégal pour la Coupe du monde 2026 ; développer le jeu de l’équipe et le rendre plus offensif. En plus de tirer le meilleur parti des jeunes joueurs talentueux qui émergent.

Cissé : « Conscient des défis qui nous attendent »

Le coach Cissé a, pour sa part, déclaré : « Je suis très heureux de la confiance que la Fédération me témoigne. Je suis conscient des défis qui nous attendent, mais je suis convaincu que nous pouvons les relever ensemble ». Aliou Cissé a fait face à de nombreuses critiques, ces dernières semaines, notamment après l’élimination du Sénégal en CAN-2023.

Cependant, la FSF a décidé de lui faire confiance et de lui donner les moyens de réussir. Aliou Cissé aura désormais deux ans pour préparer l’équipe pour la CAN-2025 et la Coupe du monde 2026. Il aura à cœur de démontrer qu’il est le meilleur entraîneur pour le Sénégal et de conduire son pays vers de nouveaux succès.