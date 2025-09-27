Port-Saïd et Tanger Med : les nouveaux monstres africains du commerce maritime mondial

L’Afrique s’impose désormais comme un acteur incontournable du commerce maritime mondial. Pour la première fois dans l’histoire, deux ports du continent africain figurent simultanément parmi les plus performants au monde. Port-Saïd en Égypte et Tanger Med au Maroc bouleversent les équilibres traditionnels, dépassant des infrastructures européennes centenaires et s’imposant comme les nouvelles portes d’entrée stratégiques entre trois continents.

Le dernier Container Port Performance Index (CPPI) de la Banque mondiale révèle une transformation spectaculaire du paysage portuaire africain. East Port Said (EPS) a atteint la troisième position de l’indice de performance des ports à conteneurs (CPPI) 2024 de la Banque mondiale, un bond remarquable par rapport à son précédent classement de dixième en 2022. Cette progression vertigineuse de sept places en seulement deux ans témoigne d’une stratégie de développement remarquablement exécutée.

De son côté, Tanger Med maintient sa position dans le top 5 mondial de l’efficacité portuaire, se classant cinquième selon le même indice. Désormais 17ᵉ plus grand port à conteneurs du monde, il enregistre l’une des plus fortes croissances annuelles, consolidant ainsi sa position de challenger sur la scène internationale. Le port marocain a franchi pour la première fois la barre symbolique des 10 millions de TEU (conteneurs équivalents vingt pieds) en 2024, avec exactement 10,24 millions d’unités traitées.

Des investissements stratégiques au service de la performance

La réussite de Port-Saïd repose sur une modernisation en profondeur de ses infrastructures. Port-Saïd, Égypte : désormais classé 3e au niveau mondial, soutenu par l’expansion du terminal à conteneurs du canal de Suez et des systèmes portuaires numériques.

Le terminal de conteneurs du canal de Suez (SCCT), géré majoritairement par APM Terminals du groupe Maersk, poursuit son expansion avec une augmentation de capacité de 2,1 millions de TEU. Cette extension portera la capacité totale de manutention d’East Port Said à 6,6 millions de TEU par an, renforçant sa position stratégique sur l’axe Mer Rouge-Méditerranée.

Port-Saïd bénéficie de sa proximité immédiate avec le canal de Suez, artère vitale du commerce mondial par laquelle transite environ 12% du commerce international. Cette position lui confère un rôle central dans les flux Est-Ouest, particulièrement pour le transbordement et la redistribution vers l’Europe et l’Afrique. Paradoxalement, la crise en mer Rouge a même contribué à améliorer ses performances en réduisant la congestion grâce à une baisse temporaire du nombre d’escales.

Tanger Med : Un écosystème industriel intégré unique

Le succès de Tanger Med dépasse largement le cadre d’une simple plateforme portuaire. Son développement repose sur des infrastructures modernes, une connectivité optimale et une capacité d’expansion accrue, lui permettant d’attirer un volume croissant de transbordements. Le port marocain a enregistré une hausse impressionnante de 18,9% de son trafic en 2024, l’une des plus fortes progressions parmi les 30 premiers ports mondiaux.

L’autorité portuaire Tanger Med Special Agency a créé un modèle unique combinant zone franche, services portuaires et complexe industriel. Plus de 1 400 entreprises majeures se sont implantées dans la zone, incluant l’usine Renault employant 12 000 salariés, ainsi que des acteurs de l’aéronautique, de l’électronique et du textile. Cette synergie génère un flux constant d’importations de pièces détachées et d’exportations de produits finis, créant une dynamique économique autonome.

Tanger Med tire parti de sa position exceptionnelle sur le détroit de Gibraltar, à l’intersection des routes maritimes Europe-Afrique-Asie. Relié à 180 ports dans 70 pays, Tanger Med garantit aux armateurs une fluidité importante doublée d’une excellente productivité opérationnelle qui lui permet d’accueillir les plus grands navires au monde grâce à des terminaux adaptés.

L’Afrique bouscule les hiérarchies établies

L’émergence de ces deux géants africains redéfinit les équilibres portuaires méditerranéens et européens. Tanger Med dépasse à lui seul les performances cumulées des ports espagnols de Valence (5,47 millions d’EVP) et d’Algésiras (4,70 millions d’EVP) durant l’année 2024. Les ports espagnols, longtemps dominants dans la région, sont désormais relégués hors du top 20 mondial.

Cette redistribution des cartes témoigne d’un basculement progressif des centres de gravité du commerce maritime vers le Sud.

La rivalité entre Port-Saïd et Tanger Med stimule l’excellence opérationnelle sur le continent. Cette compétition saine pousse les deux ports à innover constamment pour améliorer leurs performances.

D’autres ports africains suivent cette dynamique positive. Dakar au Sénégal a réalisé la progression la plus spectaculaire, passant d’un score négatif de -82 en 2023 à +23 en 2024, devenant ainsi le port le plus performant d’Afrique subsaharienne grâce à la modernisation de ses grues et la digitalisation des douanes.

Perspectives : L’Afrique, futur hub du commerce mondial ?

L’ascension de Port-Saïd et Tanger Med n’est que le début d’une transformation plus profonde. Ces succès démontrent que l’Afrique peut non seulement rivaliser avec les infrastructures établies mais aussi les surpasser en combinant investissements stratégiques, gouvernance efficace et positionnement géographique optimal.

Les projections indiquent que cette dynamique devrait s’accélérer. Avec la croissance démographique africaine, le développement des échanges intra-africains stimulé par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), et les investissements massifs dans les infrastructures portuaires, le continent est en passe de devenir un acteur central plutôt que périphérique du commerce maritime mondial.