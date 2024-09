La bataille des ports au Maghreb : Djen Djen défie Tanger Med et Radès

Dans un contexte de croissance économique et de développement du commerce international, le Maghreb est devenu le théâtre d’une intense compétition portuaire. L’actualité récente met en lumière l’ambitieux projet d’agrandissement du port de Djen Djen en Algérie, qui vise à concurrencer directement le géant Tanger Med au Maroc, tout en se positionnant face à d’autres acteurs régionaux comme le port de Radès en Tunisie.

Le port de Djen Djen, situé dans la wilaya de Jijel en Algérie, est au cœur de l’actualité avec le lancement d’un appel d’offres national et international pour son agrandissement et sa modernisation. Ce projet d’envergure, initié sur instruction du président Abdelmadjid Tebboune, vise à renforcer le positionnement stratégique de l’Algérie dans le commerce maritime et à faire du pays une véritable plateforme logistique régionale.

Le projet d’expansion de Djen Djen prévoit le prolongement des quais existants pour accueillir des navires de plus grande taille, ainsi que la création d’un nouveau bassin pour augmenter significativement la capacité d’accueil du port. L’extension du terminal conteneurisé à 72 hectares, en partenariat avec DP World, est également au programme. Un aspect crucial de cette modernisation est l’augmentation de la profondeur des quais à 20 mètres, ce qui permettra l’accueil de porte-conteneurs de classe Triple-E, les plus grands navires actuellement en service.

La modernisation ne se limite pas aux infrastructures physiques. Elle inclut également l’introduction de technologies de pointe pour optimiser les opérations portuaires. L’objectif est clair : faire de Djen Djen un acteur incontournable du commerce maritime en Méditerranée, capable de rivaliser avec les plus grands ports du Maghreb.

Les enjeux pour l’économie algérienne

L’agrandissement du port de Djen Djen s’inscrit dans une stratégie de diversification de l’économie algérienne. Les bénéfices attendus sont nombreux. Croissance économique, création de milliers d’emplois directs et indirects, impact significatif sur le développement local. Mais aussi attraction d’investissements étrangers. En offrant des infrastructures modernes et efficaces, l’Algérie veut attirer des acteurs internationaux du commerce et de la logistique.

Un aspect crucial de ce projet est le renforcement des connexions logistiques avec l’intérieur du pays et les pays voisins. Le port de Djen Djen ambitionne de devenir un hub majeur, non seulement pour le commerce maritime, mais aussi pour les échanges terrestres, notamment avec les pays du Sahel.

Le partenariat 50/50 entre DP World, entreprise multinationale d’origine émiratie, basée à Dubaï, aux Émirats arabes unis, et l’entreprise portuaire publique (EPAL) joue un rôle crucial dans cette modernisation. Ce partenariat apporte non seulement des investissements, mais aussi une expertise internationale dans la gestion portuaire. Les objectifs sont ambitieux, tant en termes de productivité que de durabilité, avec notamment l’introduction d’équipements portuaires hybrides pour réduire l’empreinte carbone du port.

La concurrence régionale : Tanger Med et Radès

Le port de Tanger Med au Maroc reste la référence régionale à laquelle Djen Djen aspire. Avec un traitement de plus de 7 millions de conteneurs EVP en 2022, Tanger Med bénéficie d’une position stratégique sur le détroit de Gibraltar. Ses infrastructures modernes et sa zone franche dynamique en font un acteur majeur du commerce international. La réputation bien établie de Tanger Med dans le secteur maritime international est un atout considérable que Djen Djen devra travailler dur pour égaler.

Radès, le port tunisien en quête de renouveau. Bien que moins médiatisé que ses homologues marocain et algérien, le port de Radès en Tunisie joue un rôle important dans l’économie régionale. Sa proximité avec la capitale tunisienne et les zones industrielles en fait un acteur clé du commerce tunisien. Des projets sont en cours pour améliorer sa compétitivité, mais Radès fait face à des défis importants, notamment en termes de congestion et de besoin de modernisation de ses infrastructures.

Les enjeux de la bataille portuaire au Maghreb

La concurrence entre ces ports s’inscrit dans un contexte plus large de rivalité économique et géopolitique au Maghreb. Cette compétition stimule une course à l’innovation et à l’efficacité logistique, chaque port cherchant à offrir les meilleures performances pour attirer les opérateurs internationaux.

L’attraction des investissements étrangers et la création d’emplois sont au cœur des stratégies de développement portuaire. Chaque pays voit dans son port un levier pour dynamiser son économie et réduire le chômage, particulièrement dans les régions côtières.

Le positionnement stratégique comme porte d’entrée vers l’Afrique subsaharienne est aussi un enjeu majeur. Avec le développement du commerce intra-africain, chaque port cherche à s’imposer comme le point d’entrée privilégié pour les marchandises à destination du continent.

Les défis à relever

Malgré les ambitions affichées, plusieurs défis restent à relever pour ces ports maghrébins. L’optimisation des procédures douanières et administratives est cruciale pour améliorer l’efficacité des opérations portuaires. La simplification et la digitalisation des processus sont des enjeux majeurs pour réduire les délais et les coûts.

Le développement des infrastructures de transport terrestre est un autre défi de taille. Pour être pleinement efficaces, les ports doivent être connectés à des réseaux routiers et ferroviaires performants, capables d’acheminer rapidement les marchandises vers leur destination finale.

L’appel d’offres pour l’agrandissement du port de Djen Djen marque une étape cruciale dans la redéfinition du paysage portuaire au Maghreb. Cette initiative ambitieuse de l’Algérie, visant à concurrencer directement Tanger Med et à se positionner face à d’autres acteurs régionaux comme Radès, illustre le dynamisme économique de la région. Bien que la concurrence soit rude, elle pourrait ultimement bénéficier à l’ensemble du Maghreb en stimulant l’innovation, l’efficacité et la connectivité.

L’avenir dira si ces ports réussiront à trouver un équilibre entre compétition et coopération pour faire du Maghreb un hub logistique majeur à l’échelle mondiale, avec Djen Djen jouant potentiellement un rôle de premier plan dans cette transformation.