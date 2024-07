L’Algérie, locomotive économique du Maghreb, entraine la Libye et la Tunisie dans un partenariat

L’Algérie, encore saluée par la Banque mondiale pour ses progrès économiques remarquables, prend les devants dans le développement régional. La création d’un conseil de partenariat avec la Tunisie et la Libye marque une nouvelle ère de coopération économique au Maghreb. Ce rapprochement promet des opportunités d’investissement accrues et une intégration régionale renforcée.

L’Algérie a franchi un cap majeur en rejoignant la catégorie des pays à revenu intermédiaire supérieur, une performance saluée par la Banque mondiale dans un rapport récent. Cette progression, fruit d’une modernisation économique et d’une résilience accrue, se traduit par une croissance de 4,1% en 2023. La réévaluation du PIB, intégrant mieux l’économie informelle, offre désormais une image plus fidèle du développement économique du pays.

Parallèlement, l’Algérie se distingue par ses efforts environnementaux, notamment dans la réduction du torchage de gaz, confirmant son engagement envers un développement durable. Ces avancées positionnent le pays comme un leader régional, capable d’entraîner ses voisins dans une dynamique de croissance partagée.

Un Conseil de Partenariat Tripartite : Vers une intégration économique régionale

Dans ce cadre, le ministre algérien du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a annoncé la création d’un conseil de partenariat unissant le Conseil du renouveau économique algérien (CREA), l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) et l’Union générale libyenne des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture (GUCC). Cette initiative vise à stimuler les investissements et à intensifier les échanges commerciaux entre les trois nations.

Ce mécanisme innovant prévoit l’organisation de rencontres d’affaires régulières, l’harmonisation des procédures pour faciliter les échanges commerciaux et monétaires, ainsi que la création d’une base de données commune. L’ambition est claire : accélérer la mise en place de zones de libre-échange et développer des zones industrielles intelligentes dans les régions frontalières, ouvrant ainsi la voie à une plus grande intégration des marchés algérien, tunisien et libyen.

Ainsi, l’Algérie, forte de ses récents succès économiques et environnementaux, s’affirme comme un moteur de développement régional. Ce nouveau conseil de partenariat incarne les aspirations communes des trois pays pour un avenir de stabilité, de progrès et de prospérité partagée au Maghreb.