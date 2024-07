L’Algérie, locomotive économique en Afrique du Nord, renforce son partenariat stratégique avec la Banque mondiale

Dans un contexte de mutations économiques globales, l’Algérie confirme son statut de puissance régionale émergente. Saluée pour ses performances économiques remarquables par la Banque mondiale, la nation nord-africaine du président Abdelmadjid Tebboune s’engage dans une coopération renforcée avec l’institution internationale. Cette alliance stratégique vise à accélérer la transition énergétique du pays et à consolider sa position de hub économique entre l’Europe, l’Afrique et le monde arabe. Un partenariat qui promet de propulser l’Algérie vers de nouveaux sommets de développement durable et de rayonnement international.

Dans un contexte économique mondial en pleine mutation, l’Algérie et la Banque mondiale (BM) intensifient leur collaboration pour soutenir le développement durable du pays, notamment dans les secteurs stratégiques de l’énergie et des mines. Cette dynamique s’est concrétisée lors de la visite officielle d’Ousmane Dione, vice-président de la BM pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), en Algérie.

Un partenariat axé sur la transition énergétique

Le ministre algérien de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu M. Dione pour discuter des opportunités de coopération, particulièrement dans le domaine des énergies renouvelables. Cette rencontre s’inscrit dans la continuité des efforts de l’Algérie pour diversifier son mix énergétique et réduire son empreinte carbone.

M. Arkab a présenté « un aperçu des principaux axes de la politique énergétique de l’Algérie et des différents programmes de développement du secteur, notamment les hydrocarbures et leurs infrastructures, l’électricité, les énergies nouvelles et renouvelables et le développement de l’hydrogène« . Le ministre a également évoqué les grands projets d’infrastructure visant à assurer la sécurité énergétique du pays à long terme.

La Banque mondiale, de son côté, s’est montrée prête à apporter son expertise technique. Selon le communiqué du ministère, M. Dione a exprimé que la Banque mondiale était « disposée à intensifier sa coopération et ses échanges avec l’Algérie, notamment dans le domaine du développement des énergies renouvelables, à travers la mise en place d’une équipe de travail chargée d’étudier les possibilités de développement de l’énergie éolienne en Algérie« .

Un modèle économique salué

Lors d’une audience avec le ministre des Finances, Laaziz Faid, M. Dione a félicité l’Algérie pour ses performances économiques récentes, qualifiant le pays de « modèle de réussite » reconnu à l’échelle internationale. Ce succès s’est traduit par un meilleur classement de l’Algérie par la Banque mondiale.

Le représentant de la BM a souligné « le potentiel dont dispose l’Algérie en tant qu’acteur important dans la région MENA grâce à sa stabilité géopolitique, sa dynamique économique, sa ressource humaine et sa jeunesse, sa position géographique, sa connectivité régionale, son potentiel en tant que hub logistique et son accès aux marchés européens, africains et arabes« .

Perspectives de coopération élargie

Les discussions entre les autorités algériennes et la délégation de la Banque mondiale ont aussi porté sur l’élargissement de la coopération à d’autres domaines. M. Faid a notamment invité la BM à se concentrer sur le renforcement des capacités et le transfert de savoir-faire au profit des cadres institutionnels algériens.

Les défis environnementaux ont également été au cœur des échanges. M. Faid a souligné que le changement climatique est devenu « une donnée structurelle que conjoncturelle, à intégrer désormais dans les politiques publiques« , rappelant à ce titre les « efforts colossaux » déployés par l’Algérie pour atténuer les conséquences de ce phénomène.

Un héritage de coopération

Il convient de rappeler que la collaboration entre l’Algérie et la Banque mondiale ne date pas d’hier. Depuis l’indépendance du pays en 1962, la BM a soutenu divers projets de développement en Algérie, contribuant à la modernisation de ses infrastructures et à la diversification de son économie.

Cette nouvelle phase de coopération s’annonce prometteuse, alors que l’Algérie poursuit ses efforts de réformes structurelles et de développement durable. Comme l’a affirmé M. Faid, « Notre pays continue d’accorder une attention particulière au renforcement de la gouvernance économique, à la lutte contre la corruption et à la moralisation de la vie publique, en tant que pré-requis garantissant la réussite de toute réforme et en vue de consolider les fondations d’une croissance économique solide et équitable« .

La visite de M. Dione et les engagements pris de part et d’autre laissent présager un renforcement significatif des liens entre l’Algérie et la Banque mondiale dans les années à venir, promettant de nouvelles opportunités de croissance et de développement pour le pays nord-africain.