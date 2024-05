La Banque mondiale salue la résilience économique de l’Algérie

La Banque mondiale a mis en lumière mercredi la dynamique de l’économie algérienne, ainsi que la baisse de son taux d’inflation. Dans son rapport de suivi de la situation économique en Algérie, à côté de ce satisfecit, la Banque mondiale recommande cependant d’investir dans les données pour soutenir les efforts du pays vers une croissance durable et diversifiée.

Dans son dernier rapport sur la situation économique en Algérie, la Banque mondiale souligne le dynamisme de la croissance économique du pays en 2023 avec un PIB enregistrant une hausse de 4,1%. Selon le rapport, cette tendance devrait se maintenir en 2024, portée notamment par le dynamisme continu du secteur hors hydrocarbures.

« L’activité économique a été stimulée par une consommation privée dynamique et une forte croissance de l’investissement », explique l’institution financière mondiale. Elle souligne que la production d’hydrocarbures a été soutenue par une production record de gaz naturel.

Inflation maîtrisée

Concernant l’inflation, la croissance des prix à la consommation s’est modérée pour atteindre 5,0% au premier trimestre 2024, contre 9,3 % en 2023, « grâce à un dinar fort et à une baisse des prix des produits agricoles et des importations », note le rapport.

La Banque mondiale met l’accent sur l’importance des réformes récentes en Algérie. Elle insiste cependant sur la nécessité de poursuivre la diversification en soutenant les investissements privés dans les secteurs hors hydrocarbures. En effet, elle estime que les différentes réformes économiques menées par le gouvernement algérien, telles que la loi relative à l’investissement de 2022, la loi monétaire et bancaire de 2023, l’adhésion formelle à l’accord de libre-échange continental africain, la loi sur le foncier économique de 2023 et le lancement des réformes des banques publiques, vont permettre de stimuler l’investissement privé pour favoriser la diversification.

L’importance d’investir dans les données

Par ailleurs, le rapport souligne l’importance stratégique des données pour éclairer les politiques publiques et le potentiel des sources de données alternatives pour suivre en temps réel les développements économiques en Algérie.

« En 2022 et 2023, les autorités algériennes ont accéléré les efforts de numérisation et ont placé le renforcement des systèmes de données au rang de priorité nationale », a commenté Kamel Braham, représentant résident de la Banque mondiale en Algérie, cité dans un communiqué publié sur le site web de l’institution de Bretton Woods. Il est précisé qu’en plus de soutenir l’élaboration des politiques publiques, « des données économiques robustes réduisent l’incertitude économique et soutiennent l’investissement, la croissance et la diversification ».

Dans un contexte où l’Algérie cherche à diversifier son économie et à promouvoir un développement durable, ces recommandations de la Banque mondiale soutiennent la politique menée par le gouvernement.

Avancées dans le secteur minier

En parallèle, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé mercredi une réunion du Conseil des ministres où il a salué l’avancement des travaux de la mine de Gara Djebilet (Tindouf) et de la mine de phosphate de Bled El Hadba (Tébessa). Ces projets contribuent à la diversification économique et à la création d’emplois. Ils illustrent l’engagement du gouvernement à réaliser des progrès tangibles dans différents secteurs stratégiques.