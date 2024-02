La route Tindouf-Zouerate pour dynamiser les échanges commerciaux entre l’Algérie et la Mauritanie

L’Algérie et la Mauritanie viennent de lancer le projet de construction de la route Tindouf-Zouerate, qui établira un pont économique entre deux pays voisins en Afrique.

C’est un événement historique entre l’Algérie et la Mauritanie : le lancement du projet de route reliant Tindouf à Zouerate. Cette infrastructure d’envergure, longue de 840 km et entièrement réalisée par des entreprises algériennes, symbolise la volonté commune des deux pays de consolider leur coopération et de booster leur développement économique.

Plus qu’une simple route, ce projet permettra de désenclaver les régions traversées et de les ouvrir au développement. En plus de faciliter les échanges commerciaux et la circulation des personnes et des biens. Cette route permettra de renforcer les liens fraternels entre les peuples algérien et mauritanien. Sans oublier sa contribution à la création d’emplois et à l’amélioration des conditions de vie des populations locales

Un symbole de la force de la coopération Sud-Sud

La réalisation de cette route par des entreprises algériennes est une première historique, selon le gouvernement algérien. Elle témoigne de l’expertise et du savoir-faire algériens en matière de construction d’infrastructures. C’est également une illustration concrète de la volonté des pays du Sud de coopérer entre eux pour leur développement mutuel.

Ce projet vise à faire de l’Algérie un hub économique régional. Il s’agit également d’une contribution concrète à l’intégration maghrébine et africaine. Plus qu’un simple projet d’infrastructure, la route Tindouf-Zouerate renforce la coopération Sud-Sud et reflète un engagement pour le développement de l’Algérie, de la Mauritanie et de l’ensemble de la région.