L’Algérie annonce la réalisation de zones franches avec 5 pays d’Afrique

Le Président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé la réalisation, au cours de l’année 2024, de zones franches avec des pays voisins. Il s’agit notamment de la Libye, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et de la Tunisie.

L’opportunité de la 41ème réunion du Comité d’orientation des chefs d’Etat et de gouvernement du NEPAD (Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique) a été saisie par le Président Abdelmadjid Tebboune pour annoncer que « l’Algérie connaîtra, en 2024, la création de zones franches avec des pays frères ». Parmi ces pays, il cite d’abord « la Mauritanie, puis les pays du Sahel tels que le Mali et le Niger », en plus de la Tunisie et la Libye».

Favoriser la diversité des industries africaines

Selon le dirigeant, cette intégration concerne l’amélioration des infrastructures à travers le renforcement des partenariats public/privé. Abdelmadjid Tebboune a en outre incité au renforcement de l’exploitation des ressources nationales, le recours aux fonds régionaux et internationaux de développement des infrastructures et à d’autres outils de financement innovants.

Pour le Président algérien, il s’agira, toujours en 2024, d’améliorer les réseaux régionaux de production et de commerce. Ce, à travers le renforcement des capacités de production et la poursuite des efforts visant à promouvoir le rôle du secteur industriel. Mais aussi et surtout, dit-il, adhérer aux chaînes des valeurs ajoutées à l’échelle mondiale, en favorisant la diversité des industries africaines.

Développer l’économie numérique régionale

Rappelant l’intérêt que l’Algérie accorde à l’investissement dans les infrastructures de base, le Président algérien a évoqué les grands projets lancés par son pays. Il a cité la route transsaharienne reliant six pays africains et le projet de la route reliant l’Algérie à la Mauritanie. Dans cet immense chantier figure le projet algérien de la Dorsale transsaharienne à fibre optique visant à développer l’économie numérique dans la région du Sahel.

Au rang des progrès réalisés dans la région, le Président a rappelé l’érection du gazoduc transsaharien qui transporte le gaz du Nigeria vers l’Europe en passant par l’Algérie. En plus du projet de développement du réseau de transport ferroviaire sur l’étendue du territoire algérien, avec en projection une extension aux pays voisins, en copiant sur le modèle révolutionnaire de la route transsaharienne.

Mobiliser davantage de ressources humaines

Le Président algérien a appelé à « mobiliser davantage de ressources humaines, techniques et financières en vue d’exécuter les principaux projets continentaux inscrits au titre de l’agenda africain de développement, à l’horizon 2063 ». Il a invité à poursuivre « les efforts de réalisation de la complémentarité et de l’intégration continentales».

Prônant l’accélération de la mise en œuvre de l’accord sur la ZLECAF (Zone de libre-échange continentale africaine), Tebboune a appelé à soutenir les initiatives visant le développement de l’Afrique. Notamment les projets d’infrastructures et de transition industrielle dans le cadre de l’instauration de la sécurité et la réalisation du développement envisagé.