Un sommet stratégique sur le gaz en Algérie

L’Algérie se prépare à accueillir le 7e Sommet du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF). Le Président Abdelmadjid Tebboune a souligné l’importance de la solidarité et de la coopération entre les membres pour assurer la préservation et l’exploitation optimale de cette ressource énergétique. L’événement, prévu pour début mars, vise à renforcer les liens entre les principaux acteurs du marché, dans un contexte où le gaz naturel, beaucoup moins émetteur de gaz a effet de serre que le charbon ou le pétrole, fait aussi partie des énergies fossiles contestées par les associations environnementales.

L’Algérie est le pays hôte du 7ème Sommet des chefs d’État et de Gouvernement au Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), qui se déroulera le 2 mars 2024. Le pays cherche donc à mettre en place toutes les conditions nécessaires pour le succès du sommet, afin de refléter son rôle de leader dans le domaine du gaz naturel.

Le gaz naturel plus propre que le charbon ou le pétrole

La session d’Alger intervient dans un moment critique où la demande pour des sources d’énergie alternatives et respectueuses de l’environnement est en hausse, positionnant le gaz naturel au cœur des débats sur l’avenir énergétique mondial. En effet, le gaz naturel, en tant que source d’énergie est beaucoup plus propre que le charbon ou le pétrole, mais il contient beaucoup de méthane qui peut avoir un effet polluant important, notamment en cas de fuite, ou s’il est brûlé (torché) directement sur les puits. De même son stockage ou son transport doit être optimisé pour faire diminuer son impact environnemental.

Afin de jouer un rôle majeur dans la transition énergétique et le développement durable, la production de gaz naturel doit donc évoluer. Sa capacité à répondre aux besoins croissants en énergie tout en minimisant l’impact environnemental sera un sujet central de ce forum, avec comme objectif de placer l’Algérie et son gaz naturel comme un pilier central dans les stratégies énergétiques mondiales.

Les acteurs clés dans la production de gaz

Le sommet mettra en lumière le poids des différents acteurs dans la production et l’exportation de gaz. Avec la participation des principaux pays exportateurs, dont l’Algérie et le Qatar, le forum sera une plateforme d’échange sur les meilleures pratiques, les défis à surmonter et les opportunités à saisir dans le secteur du gaz naturel. Seront présents les pays membres du GECF (Algérie, Bolivie, Égypte, Guinée équatoriale, Iran, Libye, Nigeria, Qatar, Russie, Trinité-et-Tobago, Émirats arabes unis et Venezuela), ainsi que les pays observateurs du Forum (Angola, Azerbaïdjan, Irak, Malaisie, Mauritanie, Mozambique et Pérou).

L’événement souligne l’importance de la coopération internationale et du partage des connaissances et des technologies pour optimiser l’exploitation du gaz naturel.