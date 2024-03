Algérie : faire du gaz naturel un «partenaire énergétique pour un développement durable»

La réunion ministérielle extraordinaire du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) s’est ouverte, ce vendredi 1er mars à Alger, en présence des ministres de l’Énergie des pays membres.

Les pays exportateurs de gaz naturel tiennent un forum ministériel extraordinaire en Algérie. L’objectif de cette réunion est de discuter et de finaliser la «Déclaration d’Alger» et les résolutions qui seront soumises au sommet des chefs d’Etat et de gouvernement du GECF, prévu pour le 4 mars. La réunion est présidée par le ministre iranien du Pétrole, Javad Owji.

Importance du gaz naturel et poids du GECF

Dans son allocution d’ouverture, le ministre algérien de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a souligné l’importance du gaz naturel comme source d’énergie incontournable. L’officiel a insisté sur le poids du GECF sur le marché mondial.

Après la cérémonie d’ouverture, les ministres se sont réunis à huis clos pour discuter des points inscrits à l’ordre du jour. Dans leurs interventions, les ministres des pays membres ont mis en avant l’importance de la question énergétique et leur volonté de parvenir à un consensus au sein du GECF pour faire de ce sommet un succès.

Un partenaire énergétique pour un développement durable

Rappelons que GECF est une organisation intergouvernementale qui regroupe les principaux pays exportateurs de gaz naturel. Outre l’Algérie, les pays participant à la réunion ministérielle sont : la Bolivie, l’Égypte, la Guinée équatoriale, le Nigeria, le Qatar, la Trinité-et-Tobago, le Venezuela, l’Angola, l’Irak, le Sénégal, le Libye, la Malaisie et la Russie

Le 7ème Forum du GECF se déroule à Alger du 28 février au 4 mars 2024. L’Algérie, l’un des pays fondateurs du GECF, abrite le siège de l’organisation. Le thème du forum est «Le gaz naturel : partenaire énergétique pour un développement durable».