CAN 2025 : Aliou Cissé avertit les adversaires du Sénégal

La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 approche à grands pas, et les attentes autour des Lions de la Téranga sont plus élevées que jamais. Après une élimination prématurée en 2023, le Sénégal, champion d’Afrique en 2021, aborde cette nouvelle édition avec une volonté de prouver sa supériorité.

Aliou Cissé, l’ancien sélectionneur de l’équipe, a récemment exprimé ses attentes et les défis que le Sénégal pourrait rencontrer. Il a adressé un message clair à leurs adversaires dans le groupe D.

Un groupe difficile, mais à la portée du Sénégal

Le tirage au sort de la CAN 2025 a placé le Sénégal dans le groupe D, aux côtés du Bénin, de la République Démocratique du Congo (RDC) et du Botswana. Si ces équipes semblent accessibles, Cissé les considère comme un véritable défi. Il indique que le groupe est complexe et rappelle que le Sénégal est familier avec deux des équipes, la RDC et le Bénin, avec lesquelles il a disputé de nombreux matchs ces dernières années. Mais, selon lui, cet avantage peut se transformer en inconvénient. En effet, les adversaires connaissent également les forces et les faiblesses du Sénégal.

Les rétrouvailles avec la RDC : un duel très attendu

Parmi les matchs les plus attendus de la phase de groupes, celui entre le Sénégal et la RDC se distingue. Les deux équipes ont une riche histoire footballistique, et le choc promet d’être explosif. Cissé prévient que ce match sera une véritable bataille, étant donné qu’il connaît bien les deux équipes.

La défense sénégalaise, dirigée par Kalidou Koulibaly et Abdou Diallo, sera mise à l’épreuve par les attaquants talentueux de la RDC, notamment le dynamique Yoane Wissa. Le duel pourrait bien être décisif dans la course à la qualification pour les phases à élimination directe.

Le Bénin et le Botswana : des inconnus à ne pas sous-estimer

Bien que le Botswana soit encore une équipe relativement nouvelle sur la scène de la CAN, il ne faut pas le sous-soigner. Le pays n’a participé qu’à sa Coupe d’Afrique des Nations en 2012, mais il a montré de solides performances. Quant au Bénin, il n’a arrêté de se renforcer ces dernières années. Il a des ambitions qui ne doivent pas être prises à la légère. Cissé garde donc une vigilance particulière sur ces adversaires moins connus, tout en mettant en avant l’expérience des Lions de la Téranga.

La soif de revanche après l’échec de 2023

Après l’élimination surprise du Sénégal en 2023 par la Côte d’Ivoire, les Lions de la Téranga abordent cette compétition avec une soif de revanche. Cissé est confiant. Il estime que l’expérience acquise lors de la précédente édition sera déterminante. Le dernier tournoi a été, selon lui, une expérience d’apprentissage. Il a ajouté qu’il est désormais capital de tirer parti de cette expérience pour aller au bout cette fois-ci. Le Sénégal, fort de ses joueurs expérimentés et de sa profondeur d’effectif, se prépare à surmonter les obstacles et à démontrer qu’il est toujours l’un des favoris du tournoi.