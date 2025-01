CAN 2025 : Sagbohan optimiste pour les Guépards

Le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 a placé le Bénin dans le groupe D, aux côtés du Sénégal, de la RD Congo et du Botswana. Cette composition n’effraie pas Boniface Sagbohan, secrétaire général du Conseil National des Supporteurs du Bénin (CNS-B).

Il se montre confiant quant aux chances des Guépards.

Une confiance préservée malgré des adversairesoutables

Dans une interview exclusive accordée à BENIN WEB TV, Boniface Sagbohan a exprimé son optimisme face à cette répartition. Selon lui, bien que le Sénégal et la RD Congo paraissent supérieurs en théorie, le football se décide sur le terrain. Il a également mis en avant les avancées notables de l’équipe béninoise durant les qualifications pour la CAN et la Coupe du monde.

Les atouts des Guépards : mental, collectif et expérience

Pour le secrétaire général du CNS-B, le Bénin dispose de plusieurs atouts majeurs. Il met en avant le mental des joueurs, renforcés par leur qualification et leur détermination à faire honneur au pays. Les joueurs sont prêts à tout donner. La force collective du groupe a été mise en avant. L’équipe, sans stars, se distingue par son unité. Chacun sait qu’il doit jouer pour les autres. Ce bloc solidaire est un véritable atout.

Sagbohan salue également l’expertise du sélectionneur Gernot Rohr, dont la connaissance du football africain et des compétitions continentales sera un atout stratégique. De plus, il espère le renforcement de l’équipe par l’arrivée de nouveaux talents, notamment des binationaux, pour apporter un surplus de compétitivité.

Une volonté politique affirmée et une préparation clé

Un autre élément clé réside dans l’engagement politique du gouvernement béninois. Le ministère des Sports s’implique activement pour accompagner les Guépards et mettre en valeur le Bénin sur la scène africaine. Il insiste également sur l’importance d’une préparation rigoureuse en amont de la compétition, un point déjà souligné par le coach Gernot Rohr.

Objectif : faire mieux qu’en 2019

Le Bénin, 94e au classement FIFA, ne se laisse pas intimider par la présence du Sénégal (17e) et de la RD Congo (61e) dans sa poule. Le football se décide sur le terrain, a conclu Sagbohan. L’équipe dispose des atouts pour surpasser les résultats de 2019 et ambitionner d’atteindre au moins les demi-finales, voire la finale. Animés par l’espoir et une grande détermination, les Guépards semblent prêts à écrire une nouvelle page de leur histoire lors de la CAN 2025.