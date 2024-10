CAN 2025 : scénarios de qualification du Bénin

La lutte pour une place à la Coupe d’Afrique des Nations 2025, qui se déroulera au Maroc, est encore ouverte dans le groupe D. Si le Nigeria a déjà assuré sa qualification, les trois autres équipes – Bénin, Rwanda et Libye – doivent encore se battre pour décrocher leur ticket.

Les Guépards du Bénin, dirigés par Gernot Rohr, ont encore des chances, mais tout dépendra des résultats des deux derniers matchs. Dans cet article, nous décortiquons les différents scénarios de qualification pour le Bénin et ses adversaires.

Le Bénin : Gagner pour espérer

Actuellement deuxième du groupe D avec 7 points, le Bénin doit jouer son destin en novembre. La tâche ne sera pas aisée : pour se qualifier directement sans dépendre des autres résultats, les Guépards doivent remporter leurs deux matchs restants, contre le Nigeria et la Libye. Un match nul contre l’une des équipes pourrait encore permettre au Bénin de se qualifier, à condition que le Rwanda ne remporte pas ses deux prochains matchs. Les joueurs béninois devront donc faire preuve de résilience et de discipline pour sécuriser leur place.

Le Rwanda : Une chance à saisir

Avec 6 points au compteur, le Rwanda se retrouve à la troisième place du groupe. Leur avenir dépendra principalement de la performance du Bénin face au Nigeria et à la Libye. Si le Bénin perd l’un de ses matchs et que le Rwanda réussit à remporter ses deux dernières rencontres, les Guêpes pourraient alors passer devant le Bénin et décrocher la deuxième place qualificative. Le Rwanda devra cependant composer avec la pression de ces rencontres cruciales.

La Libye : Une qualification inespérée

Dernière du groupe avec un seul point, la Libye peut encore théoriquement se qualifier, bien que le chemin soit complexe. La Libye doit absolument gagner ses deux derniers matchs, contre le Bénin et le Rwanda, tout en espérant que ces deux équipes perdent leurs matchs contre le Nigeria. La Libye pourra alors revenir dans la course pour une qualification, bien que cette hypothèse reste improbable.

Le rôle décisif du Nigéria

Déjà qualifié, le Nigeria pourrait jouer un rôle de juge dans ce cours à la qualification. En affrontant le Bénin et le Rwanda lors des deux dernières journées, les Super Eagles détiennent une certaine influence sur les résultats de leurs adversaires. Si les Nigérians choisissent d’aligner une équipe compétitive malgré leur qualification, cela pourrait rendre les chances de victoire plus difficiles pour les autres équipes en lice.