CAN 2025 – Groupe D : le Bénin se qualifie après un match serré contre la Libye

Le Bénin décroche sa qualification pour la CAN 2025 après un match disputé contre la Libye, s’imposant 2-1.

Le groupe D des éliminatoires de la CAN 2025 vient de connaître un bouleversement inattendu. Après une défaite cuisante face au Nigéria, le Bénin devait impérativement réagir. Et ce mardi 10 septembre 2024, les Guépards ont fait preuve d’une détermination sans faille en renversant une situation difficile pour s’imposer 2-1 face à la Libye. Cette victoire acquise dans la douleur permet aux hommes de Gernot Rohr de se repositionner dans la course à la qualification. Retour sur un match intense et riche en rebondissements.

Un début difficile pour le Bénin

Le début de la rencontre au stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan a été marqué par une domination libyenne. Dès la 9e minute, Faisal Al Badri, capitaine des Chevaliers de la Méditerranée, trouve le chemin des filets sur un pénalty concédé par une défense béninoise mal positionnée. Ce coup dur a mis le Bénin dans une situation délicate dès le départ. Malgré plusieurs tentatives pour revenir au score avant la mi-temps, les Guépards sont renvoyés aux vestiaires avec un but de retard.

Le discours de Gernot Rohr à la pause a eu un impact décisif sur le mental des joueurs béninois. Conscients de l’importance de ce match, les Guépards sont revenus sur le terrain avec un état d’esprit conquérant. Le coach allemand, connu pour sa rigueur tactique, a su remobiliser ses troupes, en particulier des joueurs clés comme le capitaine Steve Mounié et le défenseur Yohan Roche, qui ont affiché une détermination sans faille.

Le réveil des Guépards

Le début de la seconde période a été totalement différent. À la 50e minute, Steve Mounié, nouveau joueur de l’Augsburg en Allemagne, a remis les pendules à l’heure avec une demi-volée magistrale sur un centre précis de Junior Olaitan. Ce but a non seulement redonné espoir aux Guépards, mais a aussi totalement désorganisé la défense libyenne.

La pression béninoise ne s’est pas arrêtée là. Quelques minutes après l’égalisation, une nouvelle offensive béninoise a poussé les Libyens à la faute. Un pénalty est accordé à la 60e minute suite à une faute de main dans la surface. Junior Olaitan ne tremble pas et envoie le ballon dans les filets d’Al Woheschi, scellant ainsi la victoire 2-1 pour le Bénin.

Un classement relancé

Grâce à cette victoire précieuse, le Bénin bondit de la quatrième à la deuxième place du groupe D avec trois points, derrière le Nigéria qui en compte quatre. La Libye, quant à elle, chute à la dernière place avec seulement un point. Ce succès permet aux Guépards de rester en course pour la, qualification à la CAN 2025 au Maroc, et donne un nouvel élan à l’équipe pour les prochaines rencontres.