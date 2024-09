Tom Saintfiet et les débuts tumultueux avec le Mali : peut-il redresser la barre pour la CAN ?

Tom Saintfiet, avec son riche parcours en Afrique, affronte un démarrage difficile à la tête de l’équipe du Mali. Il cherche à redresser la barre après un nul décevant en qualifications pour la CAN.

Tom Saintfiet, sélectionneur chevronné, a fait ses grands débuts à la tête de l’équipe nationale du Mali lors des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Malgré son expérience et son amour pour le football africain, ses premiers pas avec les Aigles ont été marqués par un match nul frustrant contre le Mozambique (1-1). De son côté, Kevin Denkey a marqué pour le Togo, mais son équipe n’a pas fait mieux qu’un partage des points face au Liberia. Ces résultats mitigés interrogent sur la suite des qualifications pour ces équipes.

Tom Saintfiet : Un amoureux du football africain aux commandes du Mali

Tom Saintfiet n’est pas un inconnu sur le continent africain. Ce technicien belge a déjà mené plusieurs équipes africaines, notamment la Namibie, le Zimbabwe, l’Éthiopie, le Malawi, et la Gambie. Il a un attachement profond pour l’Afrique, ce qui a motivé son choix de quitter son poste aux Philippines pour rejoindre les Aigles du Mali. Cependant, son premier match en tant que sélectionneur n’a pas eu l’effet escompté, avec une performance en demi-teinte face au Mozambique.

Une entrée en matière difficile pour le Mali

Le match entre le Mali et le Mozambique, comptant pour les qualifications à la CAN, s’est soldé par un score de 1-1. Moussa Djenepo, ancien joueur du Standard de Liège, faisait partie des titulaires maliens, mais l’équipe n’a pas su concrétiser ses occasions. Ce résultat constitue une déception pour Saintfiet, qui espérait une meilleure entrée en matière dans la compétition. Les attentes sont désormais élevées pour les prochains matchs, et la pression sur ses épaules ne fait que croître.

Kevin Denkey sauve l’honneur pour le Togo

De son côté, le Togo affrontait le Liberia à domicile. Kevin Denkey, attaquant du Cercle de Bruges, a inscrit le seul but de son équipe. Cependant, malgré cette réalisation, les Togolais n’ont pas réussi à prendre l’ascendant et ont dû se contenter d’un match nul (1-1). Pour Denkey, ce but est une belle performance individuelle, mais l’équipe devra faire mieux pour espérer se qualifier pour la CAN.

Le défi de redresser la situation pour Saintfiet

Tom Saintfiet, avec son expérience éprouvée sur le continent, reste confiant quant à ses capacités à ramener le Mali sur le chemin de la victoire. L’objectif à court terme est clair : obtenir une qualification pour la CAN 2025 et, plus loin encore, viser une place pour la Coupe du Monde 2026. Cependant, pour atteindre ces objectifs ambitieux, il devra rapidement trouver la bonne formule pour exploiter le potentiel de l’équipe malienne.

Perspectives pour le Mali et le Togo

Si ces premiers résultats laissent un goût amer, rien n’est encore joué pour le Mali et le Togo. Les prochains matchs seront déterminants pour ces deux nations en quête de qualification pour la CAN. Tom Saintfiet, bien que malmené pour ses débuts, a prouvé dans le passé qu’il savait faire des miracles avec des équipes sous-estimées. Quant à Kevin Denkey, il devra continuer sur sa lancée pour permettre au Togo de se hisser parmi les qualifiés.