Les Lions rugissent encore dans l’Afrobasket 2025 : le Sénégal arrache sa qualification face au Mali

Dans un match à couper le souffle qui restera gravé dans les mémoires de l’AfroBasket 2025, le Sénégal a renversé la vapeur face au Mali pour s’imposer 80-70 et décrocher son billet pour les barrages. Une victoire à l’arraché qui illustre parfaitement la mentalité de guerriers des Lions de la Téranga.

Après la gifle reçue face à l’Égypte (77-91) jeudi, les hommes de Desagana Diop se devaient de réagir. Mais le script du derby ouest-africain a pris une tournure inattendue dès les premières minutes. Portés par Kanouté et Diarra, le Mali a dominé le début de partie (11-4), mettant d’emblée la pression sur des Sénégalais encore marqués par leur précédente défaite.

Le premier quart-temps s’est soldé par un avantage malien (18-14), malgré une réaction tardive initiée par un tir primé salvateur de Moustapha Diop. Au tableau d’affichage comme sur le parquet, les Lions semblaient subir le tempo imposé par leurs voisins de l’Ouest africain.

La descente aux enfers continue

Si les supporters sénégalais espéraient voir leurs favoris relever la tête au deuxième quart-temps, ils ont dû déchanter. En manque de confiance, peu agressifs en défense et dépassés dans l’impact physique, ils subissent les assauts maliens. Malgré les tentatives désespérées de Pape Moustapha Diop et les efforts de Badio, Cissé et Boissy, l’écart continuait de se creuser.

À la pause, le constat était alarmant : le Sénégal accusait huit points de retard (40-32) et semblait parti pour revivre le scénario catastrophe du match contre l’Égypte. Dans les travées du Pavilhão Multiusos do Kilamba, les supporters sénégalais commençaient à perdre espoir.

Le réveil des fauves

Mais c’est bien connu, un match de basket se joue en quatre quart-temps. Au retour des vestiaires, le Sénégal affiche un tout autre visage. Karim Mané, muet jusque-là, inscrit 7 points en trois minutes et relance son équipe. Les mots de Desagana Diop lors de la pause avaient visiblement porté leurs fruits.

Progressivement, les Lions grignotaient leur retard, retrouvant cette intensité défensive qui fait leur force depuis des années. Mais quelques relâchements défensifs permettaient encore au Mali de conserver la tête à l’issue du troisième quart-temps. Tout restait encore à jouer.

Le money-time des héros

Tout donner, tout défendre : le mot d’ordre est clair pour les dix dernières minutes. Cette fois, l’intention est suivie des actes. Dans une ambiance électrique, les deux équipes se sont livrées une bataille acharnée où chaque possession comptait double.

C’est alors que les leaders sénégalais ont pris leurs responsabilités. Badji, Boissy et Diop ont multiplié les tirs primés pour permettre aux Lions non seulement de recoller au score, mais aussi de prendre les devants. Dans le money-time, Boissy et Diop offrent au Sénégal une précieuse victoire. avec 10 points d’avance !

Cette victoire 80-70 permet au Sénégal de consolider leur 2ᵉ place dans le groupe et de filer au moins en barrages.

Les Lions attendront désormais de connaître leur adversaire en barrages, qui sera déterminé par les résultats du groupe C, a priori la Guinée ou l’Angola. Mais après avoir montré une telle force mentale face au Mali, le Sénégal peut légitimement nourrir de nouvelles ambitions pour la suite de cette AfroBasket 2025.

Les barrages qualificatifs aux quarts de finale sont prévus entre le 18 et le 19 août à Luanda.