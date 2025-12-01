Risque de marée noire au Sénégal : un pétrolier en détresse au large de Dakar

Un pétrolier en détresse au large de Dakar, chargé de 30 000 tonnes de carburant, fait redouter une marée noire majeure au Sénégal. Les autorités multiplient les opérations d’urgence pour stabiliser le navire et éviter une catastrophe environnementale.

Les autorités sénégalaises sont engagées dans une course contre-la-montre au large de Dakar pour prévenir une catastrophe environnementale. Le pétrolier baptisé « MERSIN », battant pavillon panaméen et propriété d’une compagnie turque, a subi un grave incident technique dans la nuit du 27 au 28 novembre 2025. Il a été signalé une entrée d’eau dans sa salle des machines. Le navire, qui mouille dans la rade extérieure du port de Dakar avec 30 000 tonnes de carburant à bord, menace de sombrer et de provoquer une marée noire majeure.

Mobilisation d’urgence et sauvetage de l’équipage

Dès la réception du signal de détresse, une cellule de crise a été immédiatement activée sous la supervision de la HASSMAR (Autorité en charge de la sécurité maritime). Une coordination sans précédent a été mise en place, impliquant la Marine nationale, l’Agence nationale des affaires maritimes et le Port autonome de Dakar.

Grâce à la mobilisation rapide des moyens nautiques du Port autonome de Dakar, les 22 membres de l’équipage du pétrolier (un navire de 183 mètres de long) ont pu être secourus sains et saufs. Aucune victime n’est à déplorer, la priorité ayant été donnée à la protection des vies humaines.

Lire aussi : Marée noire imminente à Cotonou : Un navire suspect échoué menace les côtes béninoises

Le péril de la cargaison et les opérations critiques

La mer était calme au moment de l’incident, excluant une collision visible et suggérant une défaillance d’équipement ou une dépressurisation interne. Néanmoins, des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent le navire pencher visiblement, indiquant l’urgence de la situation.

Les autorités ont engagé plusieurs actions prioritaires pour éliminer le risque environnemental :

Colmatage : Des experts sont en cours d’évaluation des moyens techniques pour obturer les voies d’eau et stabiliser le navire.

Transbordement de carburant : Le capitaine de vaisseau Ibrahima Sow, de la direction de l’information de l’armée, a confirmé que 30 000 tonnes de carburant (dont 39 tonnes de gazole) sont en cours de récupération. Le carburant est transbordé vers un tanker beaucoup plus petit, d’une capacité de 3 000 tonnes. Cette opération, effectuée en pleine mer, est lente et périlleuse.

Barrage anti-pollution : Par mesure de précaution absolue, un barrage antipollution est en cours d’installation autour du MERSIN pour confiner toute nappe d’hydrocarbure qui pourrait s’échapper.

Le Port autonome de Dakar a assuré que toutes les parties prenantes restent pleinement mobilisées, la priorité absolue étant la sécurisation du navire et la préservation du milieu marin.