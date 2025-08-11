CHAN 2024 : Guinée – Afrique du Sud, le match de la relance

Ce lundi 11 août 2025, la Guinée affronte l’Afrique du Sud au Mandela National Stadium de Kampala, dans le cadre de la 3ᵉ journée du CHAN 2024. Un rendez-vous capital pour deux équipes encore en course pour la qualification, mais qui n’ont plus droit à l’erreur.

Entre la volonté de rebondir du Syli national et la détermination des Bafana Bafana, l’affiche promet une lutte acharnée.

La Guinée veut tourner la page Ouganda

Après une entrée en matière réussie face au Niger (1-0), la Guinée a enchaîné avec une lourde défaite 3-0 contre l’Ouganda, co-organisateur du tournoi. Ce revers a conduit le staff technique à revoir sa stratégie et à préparer une réponse adaptée. L’équipe, déterminée à rebondir, aborde la prochaine rencontre avec l’ambition de relancer sa campagne. La mobilisation reste totale pour atteindre les objectifs fixés en début de compétition.

Les Bafana Bafana dos au mur

En face, l’Afrique du Sud n’a plus le droit à l’erreur. Avec un seul point pris face à l’Algérie (1-1) et une défaite lors du premier match, les Bafana Bafana doivent absolument s’imposer pour rester en lice dans le groupe C. La pression du contexte pourrait les pousser à adopter une approche résolument offensive dès le coup d’envoi.

Un groupe C sous haute tension

Avant cette dernière journée, l’Algérie mène avec 4 points, suivie de l’Ouganda et de la Guinée (3 points chacun), l’Afrique du Sud (1 point) et le Niger (0 point). Le moindre faux pas sera fatal. Pour le Syli, une victoire signifierait un grand pas vers les quarts de finale. Pour l’Afrique du Sud, elle est synonyme de survie dans la compétition.

À 14h GMT, tous les regards seront tournés vers Kampala. Deux équipes blessées mais encore ambitieuses se disputent plus qu’un simple succès : une chance de poursuivre leur rêve continental. Dans un groupe aussi serré, chaque but, chaque duel et chaque erreur pourraient peser lourd dans la balance.