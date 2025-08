CHAN 2025 : Niger-Guinée et Ouganda-Algérie – Le groupe C entre en scène

Ce lundi 4 août 2025 marque l’entrée en lice du groupe C du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), avec deux affiches promettant du spectacle au Mandela National Stadium de Kampala, en Ouganda. Le Niger la Guinée, l’Ouganda et l’Algérie entrent dans l’arène.

Niger-Guinée : Retrouvailles prometteuses (16h GMT)

Le premier match de cette journée oppose le Niger à la Guinée dans ce qui constitue leurs retrouvailles au CHAN depuis leur mémorable confrontation de 2016. À l’époque, les deux équipes s’étaient neutralisées dans un thriller captivant (2-2), le Niger ayant mené à deux reprises grâce à Mossi Issa Moussa (37e) et Adamou Moussa (49e), avant que la Guinée ne revienne par l’intermédiaire d’Iyanga (38e) et de Kilié Bandoura (58e).

C’est la cinquième fois que le Niger participe au CHAN après 2011, 2016, 2020 et 2022. Quatrième lors de l’édition précédente, le Mena A’ aspire à une seconde qualification de suite en quarts de finale. Sous la houlette du sélectionneur Harouna Doulla, les Nigériens abordent cette compétition avec des ambitions mesurées mais réelles. Le sélectionneur a particulièrement insisté sur les préparatifs de cette compétition, notamment la stratégie à adopter et les tactiques qu’il mettra en œuvre durant ce tournoi.

Côté guinéen, il s’agit de la troisième participation du Syli Local après les expériences de 2016 et 2020 couronnées par une quatrième place et une médaille de bronze. Équipe très technique, elle n’a plus perdu dans le temps réglementaire au CHAN depuis 2018 et vise un retour en quart de finale. Les Guinéens, absents de la dernière édition 2022 en Algérie, reviennent avec l’ambition de faire mieux que leur troisième place au CHAN 2020 au Maroc.

Ouganda-Algérie : Le choc du groupe (19h GMT)

Face à son public, inspiré par le succès des deux autres pays-hôtes (la Tanzanie a battu le Burkina Faso et le Kenya la RDC) l’Ouganda espère franchir un cap et enfin atteindre la phase à élimination directe pour la première fois de son histoire. l’Ouganda court toujours après sa première qualification pour la phase finale, même si les Cranes A’ sont des grands habitués de la compétition. En effet, il s’agit de leur septième participation sur huit possibles, et consécutive de surcroît.

L’Algérie, finaliste du CHAN 2022, débarque avec une équipe rajeunie mais solide. Son engagement physique, combiné à un vécu continental supérieur, fait d’elle l’un des favoris du CHAN et une candidate sérieuse pour la première place du groupe. En deux participations au CHAN, l’Algérie n’a jamais été éliminée au premier tour. Médaillée de bronze en 2011, puis finaliste il y a trois ans lors de la dernière édition organisée au pays (2022), l’Algérie entend cette fois aller au bout.

Sous la direction de Madjid Bougherra, les Fennecs arrivent avec une détermination affichée. En conférence de presse, il a exprimé cette volonté de remporter le CHAN et les joueurs semblent prêts à relever le défi, malgré une préparation jugée courte et une équipe particulièrement jeune.

Sur le plan historique, les confrontations entre l’Algérie et l’Ouganda sont relativement équilibrées. En 16 matchs disputés, l’Algérie mène avec 7 victoires, contre 5 succès pour les Ougandais et 4 matchs nuls. La dernière rencontre entre les deux équipes, en 2024, avait tourné à l’avantage des Verts sur le score de 2-1.

Enjeux et perspectives

Dans une poule où figure aussi l’Afrique du Sud, exemptée de la 1ère journée, aucune erreur ne sera permise. Ce groupe C s’annonce comme l’un des plus disputés de cette édition 2025, avec cinq équipes de qualité qui peuvent prétendre à une qualification.

Niger-Guinée : 16h GMT (14h en Guinée, 15h au Niger, 16h en France) sur Canal+ Sport au Niger comme en Guinée, et RTG en Guinée

Ouganda-Algérie : 19h GMT (18h heure algérienne) sur beIN Sports et SuperSport