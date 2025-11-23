Triplé d’Eze : Arsenal écrase Tottenham et prend le large en Permier League

Arsenal a frappé un grand coup en surclassant Tottenham 4-1 ce dimanche à l’Emirates Stadium, porté par un triplé historique d’Eberechi Eze, premier joueur à réussir une telle performance dans le North London Derby depuis 1978. Grâce à cette victoire éclatante, les Gunners creusent leur avance en tête de la Premier League et marquent les esprits dans la course au titre.​

Ironie du mercato : Eze, bourreau de Tottenham, était tout proche de rejoindre les Spurs l’été dernier, après qu’un accord verbal avait été conclu avec Crystal Palace. Mais l’international anglais de 27 ans avait finalement fait le choix d’Arsenal pour 60 millions de livres.​

Le match : Arsenal sans rival

Le match a basculé dès la 36e minute avec l’ouverture du score signée du Belge Leandro Trossard. Eze, numéro 10, s’est ensuite montré irrésistible : trois buts aux 41e, 46e et 76e minutes, tous fruits d’actions collectives bien construites, dont une reprise puissante et une percée en pleine surface. En début de seconde période, il n’a mis que 35 secondes pour doubinscrire son deuxième but, confirmant la domination totale des Gunners. Il a même frôlé le quadruplé mais a buté sur un arrêt spectaculaire de Vicario.​

Tottenham n’a pu que réduire le score grâce à un but exceptionnel de Richarlison de 40 mètres, une maigre consolation dans une soirée à sens unique.​

Eze, parcours d’exception

Né à Greenwich en juin 1998, Eze a grandi dans le sud de Londres, passant par les centres de jeunes avant d’exploser à QPR puis à Crystal Palace, où ses performances lui ont valu de rejoindre les sélections anglaises de jeuness. D’origine nigériane, il avait finalement choisi de représenter l’Angleterre. Il cumule cette saison déjà 9 buts et 4 passes décisives en championnat.​

Avec ce triplé, Eze rejoint le cercle très fermé des joueurs d’Arsenal à avoir marqué trois buts dans un derby officiel face à Tottenham : Ted Drake (1934), Alan Sunderland (1978)… et désormais Eze. Cette performance marque les esprits : Arsenal compte désormais six points d’avance et affiche ses ambitions pour le titre.​

Pour Tottenham, la défaite est doublement amère, infligée par celui qu’ils espéraient recruter. La magie de cette soirée n’a pas fini de faire parler dans le nord de Londres, Eze ayant conquis le cœur des supporters et confirmé le choix payant des dirigeants

